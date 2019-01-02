ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini her geçen gün daha zengin hale getirmeye devam ediyor. Şirket son olarak, bir mayın avlama gemisine ilk defa milli bir mayın tespit sonarı entegre edilmesini sağladı. Yeni sonar, TCG Edincik gemisinde kullanıma alındı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde üretilen HGK-84 Hassas Güdüm Kiti, kabul muayene testlerinden başarıyla geçmeyi başardı. Çok sayıda HGK kiti Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

HGK-84 Hassas Güdüm Kitleri, hali hazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alıyor. Bu kitler özellikle terörle mücadele faaliyetlerinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında yoğun ve etkin olarak görev aldı. Kitlerin üretimi ve teslimatı 2019 yılında da sürecek.

Nurol Makina ile ASELSAN arasında, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan anlaşma kapsamında çok sayıda Ejder Yalçın zırhlı aracı da ASELSAN’ın ürettiği sistemlerle donatıldı. Bu sistemler arasında silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolnk sistemleri var. Bu ekipmanlar geliştirilerek ya da uyarlanarak zırhlılara yerleştirildi. Proje apsamındaki araçların Katar Milli Günü’ne tesliminin tamamlanmış olması için yoğun çaba harcayan ASELSAN, ilk parti araçları yola çıkmaya hazır hale getirdi.

Şirket ayrıca Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri’nde kullanılmak üzere uyarladığı ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi’nin (MATESS) TCG Edincik gemisine teslimini de tamamladı. Böylelikle ilk defa bir mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı takılmış oldu.

Sistem, su altındaki cisimleri otomatik olarak tespit ediyor, sınıflandırıyor ve konumlarını belirliyor.

ASELSAN ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ile imzalamış olduğu Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki sözleşmesi kapsamında, birinci parti Serhat radarlarının teslim etti. Kabul muayene testleri başarılı geçen Serhat radarları, TSK’ya teslim edildi.

Özellikle havan tehditine karşı önemli savunma avantajları sağlayan bu radarlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde de hali hazırda bulunuyor. Daha önce terörle mücadelede, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullanılan bu radarlar, ne kadar işlevli olduklarını ispatlamıştı.