Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), 10 İlde Yürürlüğe Girdi

Metin tabanlı adres sisteminin yerini alacak olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi, 10 ilde yürürlüğe girdi. Hedef, 2020 yılının sonuna kadar 64 ilde daha sistemi yürürlüğe sokmak.

ASELSAN tarafından yayımlanan a bülten’in Ekim sayısında Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi’nin Karaman, Isparta, Burdur, Bilecik, Uşak, Kırklareli, Edirne, Karabük, Bartın ve Bayburt’ta resmi olarak yürürlüğe girdiği duyruldu.

Hali hazırda kullanılmakta olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine gelecek olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması amaçlıyor. Proje kapsamında 10 ilde AKS verileri, MAKS verilerine servis edildi.

MAKS’ın yürürlüğe girdiği 10 şehirde il verileri AKS yerine MAKS üzerinden servis ediliyor. Herşeyin yolunda gitmesi halinde 2021 yılına kadar 64 ilde daha MAKS’ın yaygınlaşması için çalışılacak. Böylece Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı adres kayıt sistemine geçilecek.

ASELSAN’ın geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklama ile Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 372 milyon 881 bin 356 TL’lik bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre ülke çapında adres verisi mekânsal konum bilgisi ile beraber toplanacak, raporlanacak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılacak.

Projede konum bilgisi tabanlı yeni uygulamalar ve entegrasyonlar geliştirilecek, ayrıca ülke bütününde mekansal adres verisi toplama işi yürütülecek. Yazılım ve donanım bileşenleri içeren bir yaygınlaştırma sistemi kurulacak.

Bu sistem; veri toplama, düzenleme, kontrol, entegrasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini içerecek. Sistemdeki mevcut yazılım modülleri üzerinde de geliştirmeler ve güncellemeler yapılacak. Proje dahilinde elde edilen veriler, milli kripto cihazları ile korunacak.