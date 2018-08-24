ASELSAN, Kalp Rahatsızlıkları İçin Tıbbi Cihazlar Üretecek

METsis Medikal ile iş birliği kuran ASELSAN, tıbbi cihazların yerlileştirilmesi konusundaki çalışmalarına eksternal defibrilator geliştirilmesini ve üretilmesini de ekleyecek.

Savunma sanayisi alanındaki bilgi ve tecrübesini diğer alanlara da yansıtmayı hedefleyen ASELSAN, şimdi de sağlık teknolojilerini yerlileştirmek için çalışmalar yürütüyor. Halihazırda radyoloji (X-Ray) görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans (MR) görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesi konularında çalışmalarda bulunan ASELSAN, şimdi de KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı savunma sistemi) tıbbı cihazlarına yönelik çalışmalarına yeni bir ürün daha ekliyor.

ASELSAN, defibrilatör (elektroşok) cihazları geliştirmek ve üretmek için gerçekleştirdiği çalışmalarda METsis Medikal ile iş birliği geliştiriyor. Bilmeyenler için; METsis Medikal, üniversite-sanayi iş birliği ile 20'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ilk ve tek eksternal defibrilator cihazı üreticisi konumunda bulunuyor. ASELSAN’ın ürün geliştirme konusundaki becerisi, METsis Medikal’in eksternal defibrilator konusundaki uzmanlığı ile birleşerek uluslararası pazarda rağbet görecek ürünler geliştirilmesi planlanıyor.

Her yıl yaklaşık 20 milyon kişi, kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. En önde gelen ölüm nedeni ise ani kalp durması. ASELSAN-METsis Medikal ortaklığı ile geliştirilecek eksternal defibrilator cihazlar, ritim bozukluğu yaşayan kalbe elektrik vererek yeniden düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ani kalp durması sırasında ilk 20-30 saniyede gerçekleştirilen elektroşok müdahalesi, kalbin neredeyse %100 normal ritimle çalışmasını sağlıyor.