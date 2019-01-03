ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuruluyor

ASELSAN, gelecekte savunma sanayisi için istihdam sağlamak amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN, teknik eğitim iş birliği protokolü imzaladı. Macunköy tesislerinde yapılan imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Selçuk, protokolün sadece bir başlangıç olduğunu ve mesleki ve teknik eğitimi, sürekli konuşulan ancak başarı sağlanamayan alanlar arasından çıkaracaklarını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinin sadece ASELSAN'da değil, savunma sanayisinin genelinde hakim olması için başkanlık olarak diğer şirketlerimizi de harekete geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Diğer şirketlerimizde de bu yönde bir iştahın, çabanın, gayretin olduğunu biliyorum. Bir hafta içinde inşallah başka neticeler de alacağız."

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, savunma elektronik sistemleri ve mekanik sistemler programlarının açılacağını, bu sayede savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirebileceklerini belirtti.

Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açacağımız okul ve yapacağımız çalışmalarla hem ASELSAN'ın hem de diğer savunma sanayisi firmalarının ve alt yüklenicilerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne katkı sağlamış olacağız. Bu projenin savunma sanayisi ekosisteminin gelişimi için çok önemli bir model olacağı inancı taşıyoruz. Uzun soluklu olan bu çalışmalarla teknik eğitim almak isteyen ülkemiz gençlerine yeni bir yol açarak onların hedeflerine katkı sağlayacak olmak bizi umutlandırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği ve yakın koordinasyon sağlayarak bu çalışmayı başarıyla yürüteceğimizden ve ülkemizin gençlerine katkı sağlayacağımızdan hiç şüphemiz yok. Çalışmalarımızın diğer meslek alanlarına ışık tutacağına ve ülke genelinde benzer çalışmaların devam edeceğine inancımız tamdır."