ASELSAN, TSK için Geliştirdiği 8.000 Telsizi Teslim Etti

TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında toplam 8 bin telsiz, ordumuzun hizmetine sunuldu.

ASELSAN'ın kara, hava ve deniz operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan, yerli ve milli telsizler TSK'ya teslim edildi. Yazalım tabanlı bu telsizler, müşterek harekat yeteneklerini artırarak HF ve VHF/UHF bantlarında çalışacak.

ASELSAN, telsizlerin özellikle milli kripto özelliğine ve harp korumalı olduklarına dikkat çekti. Telsiz çok bantlı, sayısal, yazılıma dayalı ve yazılım ile kontrol edilebilme özelliğine sahip. Ayrıca telsizlerimiz, NATO ve milli sistemlere karşı da emniyetli çalışılabilir özellikte geliştirildi.

Toplam 14 tipte, 9 bin 520 telsizin üretimini kapsayacak şekilde geliştirilen proje ile 8 bin 37 telsizin kabulü gerçekleştirilerek TSK'nın ekipmanına eklendi. 26 Ekim'de TSK, Aselsan ile değişik tipte milli üretim telsizler geliştirilmesi amacı ile ek bir sözleşme imzalandığını açıklanmıştı. Bu sözleşme kapsamında, TSK'nın 2014'den 2024 yılına kadar ihtiyaç duyacağı 18 bin 203 telsiz daha geliştirilerek TSK'ya teslim edilecek.