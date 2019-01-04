Savunma Sanayiinde Yaşanan Beyin Göçü Meclis Gündeminde

ASELSAN, SAGEM ve TAI’de görevli mühendislerin Hollanda’ya göçmesi, meclis gündemine taşındı.

Hollanda şirketlerinin son dönemde Türk savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinde çalışan 100’e yakın mühendisi transfer ettiği iddia edilirken konu meclis gündemine de taşındı.

Mühendislerin Hollanda’ya göç etmeden önce TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGEM), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ASELSAN’da çalıştıkları öğrenildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, göçün iki önemli nedeni olarak Hollanda’nın mühendislere vatandaşlık vermesini ve Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıları gösterdi.

Aygun ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi ve Meclis’e araştırma önergesi sundu. CHP’li vekil, mühendislerin göçünün Türkiye için önemli bir beyin göçü olduğunu, aynı zamanda da teknoloji ve savunma sanayiine yönelik stratejik çalışmaları tehlikeye düşürmesi açısından da son derece tehlikeli bir nitelik taşıdığını söyledi.

Aygun ayrıca savunma sanayinde çalışan mühendislerin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirecek düzenlemeler ve beyin göçünü önlemek için alınacak önlemler hakkında da bilgi istedi.