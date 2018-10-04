ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi SARP'ı Tanıttı

ASELSAN, Konya'da yeni kurulacak olan fabrikasında üreteceği SARP'ı (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi) basına tanıttı.

3. Savunma Sanayi Zirvesi kapsamında ASELSAN'dan yerli ve milli yeni bir silah duyurusu geldi. Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, ASELSAN'ın yanı sıra aralarında Roketsan ve STM'nin de yer aldığı 50'den fazla firma yerli ve milli ürünlerini tanıttı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu:

"Konya'da 100'ün üzerinde firmamız şu anda savunma ve havacılık sanayine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı, yani ihracat yapıyor. Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizin MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri gibi milli projelerinde yer aldık.

ASELSAN, TAİ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi ana yüklenicilere hizmet veren firmalarımız var. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok ürün de şehrimizde halihazırda üretiliyor."

3. Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılışında konuşma yapan isimlerden biri de Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin oldu. Tekin, ithal ürün almanın zor olmadığını ancak önemli olanın, milli savunmada kritik öneme sahip ürünleri kendimizin yetiştirmesi olduğunu söyledi.

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Herkes bir şekilde dışarıdan tedarik eder. Önemli olan kritik teknolojileri kendi ülkenizde üretmek. Biz son dönemde ülkemizde kritik teknolojileri üretmeyi başardık. Her türlü kara-deniz platformu, silah sistemlerini özgün olarak tasarlayıp üretebiliyoruz ve dünyaya pazarlayabiliyoruz. F-35 uçaklarına bile ciddi anlamda üretim yapıyoruz. Hatta bazı parçaları sadece Türkiye üretiyor. Bu yeteneklerimizin üzerine uydu fırlatma yeteneğimizi ekledik. Artık kendi fırlattığımız uydular yörüngeye yerleştiriliyor."