ASELSAN, Y Kuşağının En Çok Çalışmak İstediği Şirket Oldu

Universum tarafından binlerce öğrenci ve genç profesyonel ile birlikte yapılan araştırmaya göre ASELSAN, y kuşağının en çok çalışmak istediği şirket.

Harvard Business Review Türkiye dergisinin Eylül ayı sayısında yayınlanan ‘Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması’ sonuçlarına göre ASELSAN, Google, Apple ve Microsoft gibi şirketleri geride bırakarak y kuşağının en çok çalışmak istediği şirket oldu.

Universum tarafından 61 ülkede 1,8 milyon genç ile yapılan ‘En Çekici İşveren Araştırmaları’nın Türkiye ayağı olan araştırma, 46 üniversiteden 41.117 öğrenci ve ortalama üç yıldır iş hayatında olan 13.116 genç profesyonelden edinilen bilgiler ışığında hazırlandı. ASELSAN, Universum’un geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği araştırmada da birinci sırada yer almıştı.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün şu açıklamalarda bulundu;

‘’Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen şirketi olmak gurur verici ama aynı zamanda bu onurun getirdiği bir sorumluluk var. Sadece Türkiye'nin en parlak gençlerini ASELSAN'a çekmek değil, aynı zamanda onların aşkla, sorumlulukla çalışacağı bir iklim yaratmak, sorumluluk hissettirmek ve her ASELSAN çalışanının, bu kültürün önemli bir mimarı olduğunun farkında olmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. ASELSAN'da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir. İnsanı kaynak olarak görmekten ziyade bir kıymet olarak görüyor ve tüm çalışanlarımıza kıymetli oldukları duygusunu yerleştirmeye çalışıyoruz.’’