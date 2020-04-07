Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, hastanelerdeki solunum cihazı ihtiyaçlarının da artmasına sebep oldu. Solunum cihazının üretilmesi için ülkemizde de çalışmalara başlanmıştı. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, solunum cihazı üretimi için ilk üretim hattının kurulmaya başlandığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünya genelinde 1,3 milyon kişiye bulaşırken 78 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün oldukça hızlı bir şekilde yayılması, sağlık çalışanlarının üstüne yük binmesine sebep oldu.

Dünyanın birçok noktasında insanlar hastanelere akın etmeye başladı. Bazı ülkelerde yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı, yoğun bakım yatak sayısını geçti. Bu süreç içerisindeyse medikal alanda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi solunum cihazları oldu. İtalya’da ve ABD’de solunum cihazlarının üretiminde otomobil fabrikalarının rol oynayacağı ifade edildi.

Yerli solunum cihazı:

Ülkemizde de solunum cihazı üretilmesi için yatırımlara başlandı. Sizlere daha önceki bir haberimizde, yerli solunum cihazının ilk seri üretim prototipinin Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldığını aktarmıştık. ASELSAN tarafında da yerli solunum cihazıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN’da yerli solunum cihazı için üretim hattının kurulmasına başlandığını açıkladı. Görgün, projede BİOSYS ve BAYKAR makinenin de yer aldığını ifade etti.

Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ASELSAN, derin Ar-Ge kültürü ve sistem bilgisiyle mekanik, yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu. Bu dönemde dışarıdan kimsenin tedarik edemediği alt bileşenlere kadar Ar-Ge ve teknoloji geliştiriyoruz. Ayrıca bir üretim hattını da kurmaya başladık.”

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ayrıca projenin mühendis ekibinin de oldukça yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Görgün, cihazın milli lisansa ve fikri haklara sahip olacağını da dile getirdi.