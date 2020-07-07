Bir Kadın, Farkında Olmadan 70 Kişiye COVID-19 Bulaştırdı

Yapılan bir çalışma, hiçbir COVID-19 belirtisi göstermeyen bir kadının, tam 70 kişiye hastalık bulaştırdığını gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu asemptomatik hastanın asansör aracılığıyla hastalığı yaydığı sonucuna ulaştılar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, 2020 yılını tam anlamıyla mahvetti. Bugüne dek 11.5 milyondan daha fazla kişiyi enfekte eden virüs, çok büyük bir hızla yayılıyor ve her geçen gün biraz daha fazla insanı etkisi altına alıyor. Yetkililer, her ne kadar sosyal mesafenin korunması ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleseler de insanlar, en ufak bir durumda COVID-19 hastası olabiliyorlar.

Koronavirüs, temelinde temasla bulaşıyor ve kolaylıkla da yayılabiliyor. Uzmanlar, özellikle de koronavirüs kapmış bir kişinin ağzından çıkabilecek partiküllerin, virüsün başka bir kişiye bulaşmasının en temel nedeni olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bu hastalık herkeste ağır belirtiler göstermiyor ve bu da durumun karmaşasını artırıyor. Zaman zaman ülkemizde de gündeme gelen asemptomatik hastalar, koronavirüsün yayılmaya devam etmesinin temel nedenlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor.

Şimdi sizlere, asemptomatik hastaların koronavirüsle mücadelede nasıl etkili oldukları ortaya koyan bir çalışmadan bahsedeceğiz. Bu araştırma, COVID-19 hastalığıyla ilgili hiçbir belirti göstermeyen bir kişinin, bu hastalığı nasıl 70 kişiye yaydığını ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, bu araştırmanın şok edici detaylarına yakından bakalım.

Asemptomatik bir kadın, 19 Mart tarihinde ABD'den Çin'e gitti. Burada 14 gün boyunca karantina altında kalan kadın, herhangi bir belirti göstermediği için olağan hayatına devam etti. Karantina sürecinde hiçbir komşusu ile görüşmeyen kadın her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, yapılan antikor testi sonucunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi. Bu sonucun ardından uzmanlar, kadının yaşadığı binadaki diğer kişilerin durumlarına da baktılar.

Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucunda hiçbir belirtisi olmayan bu kadının asönsör aracılığıyla bu hastalığı 70 kişiye bulaştırdığını belirlediler. Peki bu nasıl mümkün olmuştu? Sonuçta kadın, 14 günlük karantina sürecinde kimseyle görüşmemişti. Uzmanlar, bu durumu şöyle açıklıyorlar;

Bilim insanlarına göre asemptomatik kadının kullandığı asansörde temas yoluyla bıraktığı koronavirüs, önce bu kadının komşularına bulaşmıştı. Komşular, hastalığı o günlerde görüştükleri diğer kişilere bulaştırırken kadın nedeniyle hastalık kapan bir kişi de kısmi felç geçirmiş ve hastaneye başvurmuştu. Bu süreçte hastanedeki diğer hastalara, doktorlara ve hemşirelere de hastalık bulaşmıştı. Kısır bir döngünün içerisine giren süreç, toplamda 70 kişiyi COVID-19 hastası yapmıştı.

İşte 70 kişinin COVID-19 olmasına neden olan bu durumun grafiksel gösterimi

İşte bu araştırma, koronavirüsün ne kadar hızlı bir şekilde yayılabildiğinin belki de en net göstergelerinden bir tanesi. Uzmanlar, asansör gibi kapalı ve havasız alanların yüksek risk taşıdığını ve buralarda temasın minimuma indirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu süreç sona erene kadar her zamankinden çok daha temiz olmamız ve maske kullanımının da kolda ya da baş üstünde değil, ağız ve burnu kapatacak şekilde yüzde bulunması gerektiğini unutmamak gerekiyor.