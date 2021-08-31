Aşı Karşıtı Mitinglerin Organizatörü, COVID-19'dan Öldü

Bugüne kadar aşı karşıtı eylemler yapmasıyla bilinen ve aşılara karşı "özgürlük" mitingini organize eden 30 yaşındaki Caleb Wallace, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Bugüne kadar milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan COVID-19 virüsü tehlikeli bir şekilde dünyanın gündeminde kalmaya devam ederken, bilime inanmayan, aşı karşıtı insanlar başkalarının beyinlerini yıkayıp aşı olmalarını engelleyerek en az virüs kadar ölümcül olmaya devam ediyor.

Bu kişilerden bir tanesi, ABD'nin Texas Eyaleti'nde aşı karşıtı mitinglerin organizasyonlarından sorumlu Caleb Wallace'dı. Temmuz ayında COVID-19 semptomları göstermesine rağmen test yaptırmayı reddeden, ardından yoğun bakıma kaldırılıp solunum cihazına bağlanan Wallace, geçtiğimiz Cumartesi günü COVID-19 virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

Wallace'ın bilinci 8 Ağustos'tan beri kapalıydı

Aşı, maske ve sosyal mesafe gibi kuralların insanların özgürlüğünü kısıtladığını düşünen Wallace, Texas Eyaleti'nde San Angelo Özgürlük Muhafızları adlı grubunun kurucusuydu ve eyalette "özgürlük" sloganı adı altına COVID-19 aşısına karşı protestolar düzenliyordu.

COVID-19'a ve dolayısıyla hastalığa, tedaviye ve aşıya inanmayan Wallace, geçtiğimiz Temmuz ayında virüse yakalanmıştı ve haftalardır yoğun bakımda tutuluyordu. İlk başta COVID-19 testi yaptırmayı reddeden ancak semptomların artmasıyla hastaneye yatırılan 30 yaşındaki genç adam, inanmak istemediği virüs yüzünden 3 çocuğunu ve 4. çocuğuna hamile eşini ardında bırakarak hayata veda etti.