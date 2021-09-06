Sağlık Çalışanlarının Aşı Kayıtlarında Hile Yaptığı İddiası

Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Levent Doğancı, aşı karşıtı olan bazı sağlık çalışanlarının aşı olmamalarına rağmen sistemde aşı olduklarına dair belge düzenleyerek hile yaptıklarını açıkladı.

Milyonlarca öğrencinin okullara geri döndüğü 6 Eylül yani bugünden itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamına uygulanacak birçok yenilik var. Bunların başında aşı olmayan vatandaşlar için bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu getirildi ancak bazı aşı karşıtı sağlık çalışanlarının başvurdukları yöntem yüzünden bu PCR testleri, güvenilirliğini yitiriyor.

Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, aşıya inanmayan ve dolayısıyla aşı olmak istemeyen sağlık çalışanlarının, PCR test zorunluluğundan kaçabilmek adına sistemde sanki aşı olmuş gibi düzenlemeler yaptığını dile getirdi.

"Hile yapanlara yaptırım uygulanmalı"

Sağlık Bakanlığı'nın bu tip olayları engelleyebilmesi için sistemi güçlendirmesi ve hile yapanlara karşı yaptırım uygulaması gerektiğini savunan Doğancı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Az sayıda aşı karşıtı olan sağlık çalışanının sanal olarak aşı olmuş gibi kayıtlarını tanzim ettiğine dair bilgiler alıyoruz."

Sadece sistemde yapılan hilelere değil, aynı zamanda merdiven altı laboratuvarlar sayesinde üzerinde istenildiği gibi oynanan PCR testlerine de dikkat çeken Doğancı; "Sahtecilik, merdiven altı laboratuvarlar, daha da kötüsü güvenilir testlerin bile zaman zaman yalancı negatif sonuçlar vermesi, toplumsal açıdan PCR testlerinin aşı yerine bir güvenlik unsuru olarak kullanılmasını sınırlar" ifadelerini kullandı.