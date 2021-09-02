Aşıların 'Uzun COVID-19' Riskini Azalttığı Ortaya Çıktı

King's College London'ın yürüttüğü bir araştırma, iki doz COVID-19 aşısının 4 haftayı geçebilen uzun süreli COVID-19 semptom görülme riskini azalttığını ortaya koydu.

Şimdiye kada 42,9 milyon kişinin iki doz COVID-19 aşısı olduğu İngiltere'de, King's College London tarafından bir araştırma yürütüldü. Aşının COVID-19 semptomlarını ne kadar kısa sürede atlattığını öğrenmek isteyen araştırmacılar, Aralık 2020 ile Temmuz 2021 arasında bir koronavirüs aşısı olan 1,2 milyondan fazla yetişkin ile iki doz aşı olan 971 bin 504 kişiyi inceleme altına aldı.

Araştırma sonucunda iki doz COVID-19 aşısının haftalar sürmesine rağmen belirti göstermeye devam eden "uzun Covid" riskini ortadan kaldırdığı belirtilirken, katılımcılardan çift doz aşı olanlardan sadece %0,2'si aşıdan sonra COVID-19'a yakalandığını belirtti.

Aşı, uzun Covid yükünü azaltıyor

COVID-19 semptomları kişiden kişiye göre farklılık gösterse de en tehlikeli olanlar haftalar geçmesine rağmen etkisini yitirmeyen ateş, halsizlik ve nefes tıkanıklığı gibi semptomlar. Hastanın hayatı için son derece önem arz eden bu semptomların 2 hafta geçtikten sonra dahi yaşanması durumuna "uzun Covid" adı veriliyor.

King's College London'daki araştırmacılar, COVID-19 aşılarının uzun covide karşı herhangi bir etkisi bulunup bulunmadığını araştırdı. 3 milyona yakın kişinin incelendiği araştırma sonucunda iki doz aşılanmış 592 kişiden sadece 31'i (%5) uzun Covid'e yakalandığı ortaya çıktı.

Araştırmanın baş araştırmacılarından Dr. Claire Steves, yüksek risk altındaki gruplara takviye dozlar için öncelik verilmesi gerektiğini belirtirken, araştırmanın sonucu hakkında "Uzun Covid'in yükü düşünüldüğünde bu çalışma iyi bir haber veriyor" ifadelerini kullandı.