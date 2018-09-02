Aşırı sıcakların insan vücudunu üstüne etkilerini açıklayan Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, başta hipertansiyon hastaları olmak üzere tüm insanların risk altında olduğunu belirtti.

Malumunuz oldukça sıcak geçen bir yaz ayını daha geride bıraktık ancak söz konusu sıcaklar bir süre daha devam edecek. Aşırı sıcakların insan vücudu üstündeki etkilerini inceleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, konuya dair bir dizi açıklamada bulundu.

Özellikle sıcakların insan beynine olan etkilerine odaklanan Bozbuğa, sıcak havaların aşırı terleme nedeniyle vücudun elektrolit dengesinde bozulmalara yol açtığını ve bu bozulmanın yol açtığı damar genişliğinin doğrudan baş ağrısına sebep verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha ince detaylara da giren profesör, sıcak havaların ve iklimin insan davranışları üstünde derin bir etkisi olduğunu savundu. Duyguların ve düşünme gibi akla yönelik olguların birbiriyle son derece ilişkili olduğunu belirten Bozbuğa, iklimdeki yapay ya da doğal her türlü değişimin insan vücudunda bir yansımaya yol açtığını ve küresel ısınmadan, evlerimizde kullandığımız klimalara kadar birçok yapay değişimin insan mentalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sıcak havalarda özellikle hipertansiyon hastalarının temkinli bir yaşam tarzı belirlemesi gerektiğini ve öğlen sıcağında dışarı çıkmaması gerektiğini açıklayan uzman doktor, sağlık sorunu olsun olmasın tüm insanları susuzluk konusunda duyarlı olması için uyardı: "Aşırı sıcaklarda yalnızca şu içmek yeterli değildir, beyninizin daha iyi beslemek ve kaybettiğiniz minarelleri daha hızlı kazanmak için az tuzlu ayran ve maden suyu tüketmeniz de sizin yararınıza olacaktır.”