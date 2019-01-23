İzmir'de Aşırı Yağışlar, Düdenler Oluşumuna Sebep Oldu

İzmir’de 3 gün boyunca aralıksız olarak yağan ve metrekareye 250 kilogram yağmurun düştüğü yağışların ardından ortaya çıkan düdenler, halkın yoğun ilgisini çekiyor.

İzmir’in Menderes ilçesindeki tarım arazilerinde ortaya çıkan yeni düdenler, suların çekilmesiyle birlikte net olarak görüntülendi. Bazı vatandaşlar bu doğa olayını havadan görüntüledi.

Yoğun yağışların olduğu dönemde, Menderes’in kırsalı olan Karakuyu Mahallesi’nde bulunan tarım alanlarında sular birikti. Bu sular nedeniyle de yer altındaki çatlaklar çeşitli düdenler oluşturdu. Arazide küçük çaplı düdenlerin ise oluşmaya devam ettiği gözlemlendi.

Bu doğal oluşumu gözlemlemek isteyen vatandaşlar ise bölgeye adeta akın ediyor. Düdeni görmek üzere İzmir merkezinden gelen Yakup Sakur, "İlk defa geldik, böyle bir şeyi ilk defa gördük. Yani normalde görülecek şey değil" açıklamasını yaptı.

Elektrik firmasında saha elemanı olan Mehmet Etik ise "Biz burada hatlara bakıyoruz. Genelde geçiyoruz buradan, çukur oluşmuş epey şaşırdık. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık" dedi.