  • İzmir'de Aşırı Yağışlar, Düdenler Oluşumuna Sebep Oldu

Aşırı Yağışlar Yüzünden Oluşan Düdenleri Gören İzmirliler: Böylesini İlk Kez Gördük

1 dk okuma süresi
28
3
3
1
0
İzmir’de 3 gün boyunca aralıksız olarak yağan ve metrekareye 250 kilogram yağmurun düştüğü yağışların ardından ortaya çıkan düdenler, halkın yoğun ilgisini çekiyor.

İzmir’in Menderes ilçesindeki tarım arazilerinde ortaya çıkan yeni düdenler, suların çekilmesiyle birlikte net olarak görüntülendi. Bazı vatandaşlar bu doğa olayını havadan görüntüledi.
İLGİLİ HABER

Çin’de Onlarca Dev Düdenler (Çukurlar) Bulundu!

Yoğun yağışların olduğu dönemde, Menderes’in kırsalı olan Karakuyu Mahallesi’nde bulunan tarım alanlarında sular birikti. Bu sular nedeniyle de yer altındaki çatlaklar çeşitli düdenler oluşturdu. Arazide küçük çaplı düdenlerin ise oluşmaya devam ettiği gözlemlendi.

Bu doğal oluşumu gözlemlemek isteyen vatandaşlar ise bölgeye adeta akın ediyor. Düdeni görmek üzere İzmir merkezinden gelen Yakup Sakur, "İlk defa geldik, böyle bir şeyi ilk defa gördük. Yani normalde görülecek şey değil" açıklamasını yaptı.
İLGİLİ HABER

İzmir'e Yapılan Rüzgar Enerjisi Yatırımı 2 Milyar Doları Aştı

Elektrik firmasında saha elemanı olan Mehmet Etik ise "Biz burada hatlara bakıyoruz. Genelde geçiyoruz buradan, çukur oluşmuş epey şaşırdık. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık" dedi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sular-cekilince-ortaya-cikti-boyle-bir-seyi-ilk-defa-gorduk-41091959
Etiketler: izmir, yağmur, düden
28
3
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
28
3
3
1
0