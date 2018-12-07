Mortal Kombat' İsmi Neden 'Combat' Diye Yazılmıyor?

Dövüş oyunlarının en efsane isimlerinden Mortal Kombat'a dair merak edilen bir sorunun cevabına değiniyoruz.

Bugün yaptığımız Mortal Kombat haberinde yer alan 'Klassic' dövüşçüler ibaresi sonrasında bu kelimenin neden 'C' harfi ile yazıldığını merak eden çok fazla okuyucumuz oldu. Dilerseniz konuya hem Mortal 'K'ombat isminin nereden geldiğine hem de oyundaki çoğu özel kelimenin neden 'C' ile değil de 'K' ile yazıldığına değinelim.

Oyunun yapımcısı Ed Boon, konuyla ilgili geçmişte yaptığı bir röportajda bu durumla ilgili bir hikaye paylaşmıştı. Aslında tüm bu süreç bir tesadüfler silsilesinden ibaret.

İlk oyunun yapımı ekip halinde tam 6 ay boyunca sürmüşken ve piyasaya çıkmasına 2 ay gibi bir süre kalmışken halen bir isim bulunamamıştı. Ekip başka işlerle ve halen ismin bulunamamasının stresiyle ofiste çalışırken, yapım ekibinden biri beyaz tahtada yazan 'Combat' yani dövüş sistemi kelimesinin en başındaki C'nin hemen soluna bir çizik attı.

Bir süre tahtada duran 'Kombat' kelimesi öylece kalmışken, yapım ekibini ziyarete gelen Steve Ritchie ismindeki bir pinball tasarımcısı tahtayı görüp "Neden oyunun adını Mortal Kombat (Ölümcül Dövüş) yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Bu fikir yapım ekibinin de çok hoşuna gitti ve o günden beri 'C' yerine 'K' harfi kullanılması oyunun bir nevi PR yöntemi oldu. Bu yüzden 'combat' yerine 'kombat', 'classic' değil 'klassic' kelimeleri kullanılıyor. :)