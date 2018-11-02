Stallone’un Yer Aldığı Rambo 5’ten İlk Görüntü Geldi

Senaryosunu kendi elleriyle yazıp başroldeki karaktere hayat verdiği Rambo serisiyle efsaneleşen Sylvester Stallone geri dönüyor. Serinin beşini filmi içi kameraların karşısına geçen Stallone, 10 yıl aradan sonra, bir ikonik dönüşünü daha gerçekleştiriyor.

Rambo serisi, 1982 yılından bu yana sinema dünyasında adından en çok söz ettiren aksiyon serileri arsında yer aldı Rocky ile efsaneleşen Sylvester Stallone, boksör olduğu algısını Rambo ile bertaraf etmişti. Son olarak serinin 4. filmi 2008 yılında çıkmış, Stallone yaşına rağmen sergilediği performansla kendisine bir kez daha hayran bırakmıştı.

Şimdilerde 72. yaşında olan yaşayan efsane, 2019’da Rambo 5 ile beyaz perdeye dönüş yapıyor. Bu kendisinin Creed serisiyle Rocky rolüne geri dönüşü kadar ikonik bir olay. Filmin yapımcısı Lionsgate, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Rambo 5’ten ilk fotoğrafı yayınlamış oldu:

"Savaşa başlamanın zamanı geldi. @TheSlyStallone yeni Rambo V: Son Kan' için geri döndü #RamboV"

Yeni Rambo filminin adı, serinin ilk filmine göz kırpacak şekilde Son Kan olarak belirlenmiş durumda. Bu de serinin son filmi olduğuna dair önemli bir işaret. Yine de Stallone’ye belli olmuyor, belki bundan 50 yıl sonra hala hayatta olursa Rombo 8’i “Asıl Son Kan” adıyla görebiliriz. İşin şakası bir yana, bu adamın hala aksiyon filmlerinde rol alması için neler yapıyorlar acaba?

Son Kan’da Rambo, bir Meksika karteline karşı olacak. Uzun yıllardır ailesiyle Arizona’da yaşamını sürdüren Rambo, Meksikalı kartel tarafından kaçırılan bir grup kadının hayatını kurtarmak için, bir gazeteci ile çalışacak.