Zararlı Olduğu Düşünülen Ancak Yiyebileceğiniz Besinler

Toplumdaki genel yanılgıların bir kısmı da bazı yiyeceklerin sağlıksız olduğu yönünde. Bugün sizlere Canan Karatay edasıyla bazı bilgiler aktaracağız.

Toplumda kulaktan kulağa yayılan bazı bilgiler genel geçer hale geliyor ve bir yanılgıya sebep oluyor. Buna dikkat çekmek isteyen farklı bir kesim ise işi abartınca, hangisi iyi hangisi kötü adeta birbirine karışıyor. Bugün birkaç farklı ürünle bu algıya dair doğru bilgiler vermeye çalışacağız.

1. Kahve

Hep duyduğunuz bir şeydir eminiz: "Kahveyi günde bir taneyle sınırlamak veya hiç içmemek lazım!" Peki, gerçekten öyle mi? Kahvenin sağlığa olan olumlu etkilerine baktığınızda bu savın ne kadar da anlamsız olduğunu düşüneceksiniz. Daha fazla kahve içenlerin; daha az kalp krizi riskine sahip olma, akciğer rahatsızlıklarında azalma ve kanserin bir çok türüne yakalanmama gibi avantajlara sahip olduğu görülmüş.

2. Sabit Yağlar

Sabit yağların genelde zeytin yağı dışındakilerinin zararlı olduğu söylenir. Ancak araştırmalar gösteriyor ki yer fıstığı yağı ve susam yağı başta olmak üzere sabit yağların da yemek pişirirken zararlı herhangi bir özelliği yok. Önemli olan şey doymuş yağdan uzak durmak.

3. Patates

Patates de özellikle çok yenildiğinde zararlı olduğu düşünülen ama aslında öyle olmayan sebzelerimizden biri. Patates hem C vitamini hem de potansum açısından oldukça zengin bir besindir. Eğer ki kabuğunu soymadan tüketirseniz diyet lifi de barındırır.

4. Gluten

Geldik zurnanın birazcık 'zart' dediği yere. Hemen tek bir kalemde glutene zararlı veya zararsız demek biraz güç. Son yıllarda 'glutensiz' adı altında satılan ürünler oldukça revaçta olsa da sağlığa ne kadar zararlı oldukları halen tartışılıyor. Bilim insanlarının en yaygın kanısı ise binlerce yıldır buğday tüketen insanoğlunun, bugün sadece %1'inde bulunan çölyak hastalığına sahip olanları için zararlı olduğu yönündedir.