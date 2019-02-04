  • ASMR'nin Tam Olarak Ne Olduğunu Öğreneceğiniz Video

ASMR'nin Tam Olarak Ne Olduğunu Öğreneceğiniz Super Bowl Reklamı (Video)

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ASMR'nin Tam Olarak Ne Olduğunu Öğreneceğiniz Super Bowl Reklamı (Video)
Amerikalı bira üreticisi Michelob Ultra, izleyen herkesin ASMR'nin ne olacağını öğrenmesini sağlayacak muhteşem bir video yayınladı.

Birleşik Devletler’de düzenlenen Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) final karşılaşması olan Super Bowl, on milyonlarca insanı aynı anda TV başına geçiriyor. Hal böyle olunca da şirketler, en yaratıcı reklam filmlerini Super Bowl esnasında yayınlıyorlar. Super Bowl sırasında yayınlanan bazı fragmanları ve reklam filmlerini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak izleyebilirsiniz.
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Bir bira markası olan Michelob Ultra, Super Bowl sırasında yayınladığı reklam filmi ile Türkçeye 'otonom duyusal meridyen tepki' olarak çevrilen ASMR’nin ne olduğunu basit bir şekilde tüm izleyenlere açıklamış oldu. Ünlü oyuncu Zoe Kravitz’in yer aldığı reklam filminde yalnızca iki yüksek hassasiyetli mikrofon ve bir şişe bira yer alıyor.

Reklam film, standart bir ASMR videosunda karşılaşabileceğiniz gibi bol bol sessizlik, fısıldama ve duyularınızı harekete geçiren sesler içeriyor. Ancak bir reklam filminden beklediğiniz gibi tüm sesler reklam filmindeki kadın oyuncu ve bira şişesi ile çıkarılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan Michelob Ultra’nın ASMR reklam filmini izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/michelob-ultras-asmr-super-bowl-commercial-2019-2019-2
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