Assassin's Creed 3 Remastered'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ubisoft'un adını duyurmasında büyük rol oynayan seri Assassin's Creed, yeniden oyuncularla birlikte olmaya hazırlanıyor. Bugün, Assassin's Creed 3'ün Remastered versiyonunun yayınlanacağını duyuran Ubisoft, serinin hayranlarını sevindirmeyi başardı.

Assassin's Creed serisiyle dünya çapında adını duyuran Ubisoft, serinin en sevilen oyunlarından olan Assassin's Creed 3'ün Remastered versiyonunun ne zaman çıkacağını açıkladı. Hikayesiyle ilgi çeken oyunun yenilenmiş hali 29 Mart'ta bizlerle olacak.

Oyunun yenilenmiş haline eskisine göre çok daha fazla güneş ışığının eklendiğini söyleyebiliriz. Genel anlamda aydınlatma konusunda oldukça geliştirilmiş olan oyunun 6 yıldan daha eski olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Ana hikayenin yanı sıra George Washington'ın kral olmaya çalıştığı DLC de yenilenen şeyler arasında yer alıyor. Grafik ve ışık anlamında bu kadar yol kat eden Ubisoft, oyuna 4K ve HDR desteğini de eklemeyi ihmal etmemiş.

Oyunun Season Pass paketine önceden sahip olan oyuncular, bahsi geçen tüm bu yenilikleri ücretsiz olarak alabilecekler. Ancak bu pakete sahip olmayan oyuncular, Remastered versiyon için para ödemek zorundalar.