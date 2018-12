Assassin's Creed Karakterleri For Honor'a Geldi: Ezio'da Var

For Honor karakterleri, Assassin's Creed evreninde bir kez daha çarpışıyor.

Bugün itibari ile Ubisoft tarafından iki oyunu da daha çekici kılmak adına bir günceleme ile birlikte Assassin's Creed dünyası ile For Honor çarpışıyor. For Honor içerisinde bulunacak olan For the Creed modu, bugün itibari ile oyuna ekleniyor ve 10 Ocak'a kadar tüm platformlarda oynanabilir durumda.

Modun içerisinde birçok sevilen Assassin's Creed karakterleri bulunacak, bunların başında ise tüm Assassin's Creed severlerin hayranı olduğu Ezio Auditore da Firenze de varken, aynı zamanda Cesare Borgia da savaş alanındaki yerini alacak.

Modun oynanış özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse bir kumandan öldürdüğünüzde takımınız ekstra 300 puana sahip olacak ve ilk 1000 puana erişen takım ise raundu direkt olarak kazanmış sayılacak. Üstelik her şey bunlardan ibaret değil, Assassin's Creed oyunlarından anılarımızı canlandıracak bazı haritalar da mod ile birlikte sınırlı bir süre için oyuna eklenecekken, İnanç Atlayışı gibi birkaç ünlü animasyon da oyuncuları mutlu edecek. Ubisoft, oyuncuların çok seveceği konusunda iddialı bir konuşma yaparken bu mod için çok çalıştıklarını ve For Honor oyuncularını kendilerine yeniden çekebilecek kalitede olduğunu da ekledi.

Her ne kadar şimdiye kadar modun güzel taraflarından bahsetmiş olsak da maalesef ki modun tüm içeriğine erişmek o kadar da kolay olmayacak (Merak etmeyin, ek ücret gerekliliği yok) . Mod ile birlikte karakterler, karakter başı 35.000 Steel değerinde olacak ve yalnızca bu şekilde oynanabilir durumda olacak.

Son olarak Ubisoft'un aktardıklarına göre karakterlerin güç dengesi için çok çabaladıklarını ve herhangi bir Assassin's Creed karakterinin, oyunun ana karakterlerinden daha güçlü ya da yenilmez bir durumda olmadığının da altını çizmemiz gerek. Bakalım belki de oyuna yeni bir ruh katacak mod ile oyuncu sayısı tekrardan artar, bunu hep birlikte göreceğiz.

Ayrıca mod için paylaşılmış olan trailer videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: