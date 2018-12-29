Monster Hunter: World'e Yeni Bir Etkinlik Geliyor

Sevilen oyun Monster Hunter: World'den yılbaşı hediyesi tadında Assassin's Creed etkinliği sürprizi geldi.

Bu seneki popüler çıkışının ardından Monster Hunter: World, seneyi ilginç bir etkinlikle kapatacak. Genelde bu sınırlı süreli etkinlikler çok önceden duyurulsa da son duyuru öncekilere kıyasla biraz geç geldi. Oyuncular, Assassin’s Creed’deki suikastçılar gibi giyinebilecekler.

Oyuncular “SDF: Silent, Deadly, Fierce” isimli görevi başarıyla tamamlayabilirlerse, Assassin’s Creed’in sevilen karakterleri Bayek ve Ezio Auditore’nin görünüşlerine sahip olacaklar. Görev, Monster Hunter: World’ün önceki etkinliklerinden kıyasla daha kısa bir etkinlik ancak daha kolay değil. Oyuncular, özel bir arenada oyunun en güçlü canavarları Odogaron, Deviljho ve Lunastra’yı alt etmek zorundalar.

Bu üç canavarı alt eden oyuncular, Senu’s Feather (Senu’nun Tüyü) isimli bir özel bir öğeyi alacaklar. İki suikastçı görünüşü de ikişer tüy değerinde olduğu için oyuncuların arenadan dört defa canlı çıkmaları gerekiyor. Bayek’in zırhı herhangi bir artıya sahip olmasa da Suikastçının Kepi isimli öğe hareket hızını artırıp daha hızlı gizlenmenizi sağlayacak. Bu özellik de sizi görmeyen bir canavardan hasar alana kadar etkili olacak.

Assassin’s Creed etkinliği, bugünden itibaren 10 Ocak tarihine kadar devam edecek.