Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Assassin's Creed Odyssey oyununda bulunan bazı manzaraları sizler için derledik.

"Gür yeşil ormanlardan volkanik adalara ve kalabalık şehirlere, Yunanistan'a yelken aç. Tanrıların ve insanların savaş yorgunu ülkesini keşfederken dövüşmeye de hazır ol."

Evet, Assassin's Creed Odyssey oyunu, satın almak için kullanıcılara bu şekilde tanıtılıyor. Antik Yunanistan'ın gizemli ve görülmeye değer atmosferi ile maceranın birleşimine hazır olmanızı tavsiye ederiz. Assassin's Creed Odyssey, Origin'den sonra yarattıkları büyük beklenti sonrası duyurulan ve yakın zamanda satışa sunulan, Ubisoft'a ait bir oyun.

Oyun pek çok platform için kullanılabilir halde bulunuyor. Türkiye içerisinde de kullanıcılar farklı platformlar için 300 ila 500 Türk Lirası arasında bulunan farklı paketlerden faydalanarak oyuna sahip olabilir. Şimdi sizleri, Antik Yunanistan'ı içinizde hissedeceğiniz bazı oyun içi görüntülerle başbaşa bırakalım.

Akbabalar tarafından parçalanan bir adam heykeli

Zeus'un öfkesi olarak adlandırılabilir

Sparta Kralı Leonidas'ın son dinlenme yeri

Artemis'ten bir kare

Poseidon

Oyun içi görüntüler, gerçekten çok iddialı ve heyecan verici gözüküyor. Bazı noktalarda pek de üne sahip olmayan Ubisoft'un Origin ile işleri bir miktar düzeltmesi ve ardından bu oyunu piyasaya sürmesi, eğer bir sorun çıkmazsa durumları toparlayabilir.