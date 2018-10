Assassin’s Creed Odyssey’den Nintendo Easter Egg’i

Assassin’s Creed’in son oyununda Nintendo’nun en bilindik oyunlarından birinin easter egg’ine yer verildi.

Bir oyun oynarken o oyunun geliştiricilerinin sevdiğimiz başka bir oyundan alıntı yapmaları, yani bir easter egg koymaları bizi her zaman nedensiz bir şekilde mutlu etmiştir.

Assassin’s Creed Odyssey’nin muazzam haritasındaki bir koyda gün batımını izlerken birden gözünüze bir şey takılabilir. Daha yakından bakarsanız bunun Nintendo’nun en sevilen oyunlarından birinin easter egg’i olduğunu anlayabilirsiniz.

Easter egg Malis kıyısının yakınlarındaki Pandora Koyu’nda bulunabilir. Pandora Koyu’nun hemen ortasında yüzebileceğiniz bir adacık göreceksiniz. Sahile çıktıktan sonra belki kamp yapan bir grup tarafından bırakılan bir kamp ateşi ile karşılaşacaksınız. Adacığın yukarı kısımlarına doğru çıktığınızda ise The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunundan bir Korok Seed bulmacası bulabilirsiniz.

Ubisoft tarafından onaylanmış olan easter egg Nintendo'ya bir çeşit selam niteliğinde. Bulunan taşları tekmeleyip sağa sola atmaktan başka çok da bir şey yapamıyorsunuz ancak Ubisoft’un bize bir anda Zelda’yı hatırlatması ayrı bir güzel olmuş.

Easter egg videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.