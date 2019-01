Shadow Heritage'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Assassin's Creed: Odyssey'nin Hunted DLC'sine devam niteliğinde olan Shadow Heritage'ın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Shadow Heritage başlıklı DLC ile oyuncular, kendilerini Achaia liman kentinde eski emirlikler tarafından başlatılan bir ablukayı araştırırken bulacaklar. Hunted bölümünün devamı niteliğinde olan Shadow Heritage’ı oynayabilmek için oyuncuların Hunted’ı bitirmiş, ana hikâyede 7’nci bölümü geçmiş ve en az 28’inci seviyeye ulaşmış olmaları gerekiyor.

Odyssey’nin ücretsiz olarak sunduğu The Lost Tales of Greece DLC’sinin dördüncü ve beşinci bölümü olan “The Daughters of Lalaia” ve “A Poet’s Legacy”, yeni seviye özelliğiyle bu ay içerisinde çıkacak. Yeni seçenek sayesinde “Nightmare” özelliği hariç tüm zorluk seviyelerinde oyuncular, düşmanların seviyelerine göre ne kadar zor olacaklarını ayarlayabilecek.

Legacy of the First Blade, aralık ayının başlarında Hunted ile birlikte başlamıştı ve gizli bıçağı (hidden blade) takan ilk suikastçı Darius’un hikâyesini bizlerle tanıştırmıştı. IGN, oyunun incelemesinde “Assassin’s Creed Odyssey’e eklenen kısa ancak fazlasıyla sevindirici eklentiyle, alıştığımız ve asıl oyunda neredeyse bulunmayan ‘suikastçılara karşı olan haçlılar’ etkisini oluşturdu” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

Yeni DLC’nin çıkış tarihi, Ubisoft’un resmi açıklamasının sonucunda 15 Ocak olarak belirlendi. Paketin fiyatı ise 25 dolar olacak.