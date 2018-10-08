Assassin's Creed Odyssey Oyuncularının Belası Tavuklar

Ubisoft'un köklü oyun serisinin son halkası Assassin's Creed Odyssey'de tavuklar çıldırmışçasına oyunculara saldırıyor.

Genel yapısı ve oynanışı itibarı ile Assassin's Creed Origins'e çok benzemesiyle eleştirilen, buna karşın hem otoritelerden hem de oyunculardan oldukça iyi notlar almayı başaran Assassin's Creed Odyssey'de bu günlerde azılı bir düşmanla cebelleşiliyor: Tavuklar.

Her ne kadar oyunda aslanlar, yaban domuzları, vahşi köpekler gibi kanınıza susamış hayvanlar olsa da bunlardan gelecek saldırılara zaten hazırlıklı oluyorsunuz. Ancak tavuklar sinsi, küçük ve fazlasıyla agresif davranışlar sergiliyorlar. Üstelik bir göreve hazırlanırken durduk yere üstünüze uçarak saldırıya geçebiliyorlar.

Videodan da görebileceğiniz üzere bir tavuk durduk yere saldırıya geçiyor. Anlamsız fevri hareketiyle KFC tavuğu olmaktan kurtulamıyor. Bununla birlikte bazı oyuncular, tavukların toplu halde de saldırılar düzenlediğini ve birçok kez ölmelerine sebep olduğunu belirtiyor.

Yaşanan bu 'tavuk vakası' hakkında açılmış bir Reddit sayfası bile mevcut. Tavukların bu davranışı üzerinden komplo teorileri kuranlar ve tavukların 'Pers kuşu' olarak adlandırılmasından dolayı bir 'intikam hikayesi' olduğunu iddia edenler dahi var. Reddit'te dönen tartışmaya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.