Assassin's Creed Odyssey'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft'un gelecek ekim ayında Xbox One ve PS4 oyuncularıyla birlikte PC oyuncuları için de piyasaya sürmeye hazırlandığı Assassin's Creed Odyssey'i nasıl bir PC'de oynayabileceğiniz belli oldu.

Assassin's Creed Origins ile seriye yepyeni bir başlangıç yapan ve 'aynı mekaniklerle oyun klonlama' alışkanlığından vazgeçtiği düşünülen Ubisoft, Odyssey ile 'huylu huyundan vazgeçmez' diyor adeta. Odyssey'in temel mekaniklerini alıp Antik Yunan dönemine taşıyacak olan oyun, şimdiden soru işaretleriyle karşılanıyor.

Yine de oyunun ciddi bir hayran kitlesi mevcut ve siz de oyunu PC'nizde oynayıp oynayamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Sadece 30 FPS'de çalışacak gibi görünen oyun bu yönüyle de tepki çekeceğe benziyor. Vakit kaybetmeden, yayınlanan sistem gereksinimimlerini paylaşalım.

Minimum Sistem Gereksinimleri (720p / 30fps)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64 bit sürümlerde)

CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200

GPU : AMD Radeon R9 285 (Shader Model 5.0 ile 2GB VRAM) veya NVIDIA GeForce GTX 660

Bellek: 8 GB RAM

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p / 30fps)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64 bit sürümleri)

CPU: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400

GPU : AMD Radeon R9 290X (Shader Model 5.0 ile 4GB VRAM veya daha fazlası) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)

Bellek: 8GB RAM

Önerilen Sistem Gereksinimleri (4K / 30fps)