Assassin's Creed Odyssey'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Assassin's Creed Origins ile seriye yepyeni bir başlangıç yapan ve 'aynı mekaniklerle oyun klonlama' alışkanlığından vazgeçtiği düşünülen Ubisoft, Odyssey ile 'huylu huyundan vazgeçmez' diyor adeta. Odyssey'in temel mekaniklerini alıp Antik Yunan dönemine taşıyacak olan oyun, şimdiden soru işaretleriyle karşılanıyor.
Yine de oyunun ciddi bir hayran kitlesi mevcut ve siz de oyunu PC'nizde oynayıp oynayamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Sadece 30 FPS'de çalışacak gibi görünen oyun bu yönüyle de tepki çekeceğe benziyor. Vakit kaybetmeden, yayınlanan sistem gereksinimimlerini paylaşalım.
Minimum Sistem Gereksinimleri (720p / 30fps)
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İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64 bit sürümlerde)
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CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200
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GPU : AMD Radeon R9 285 (Shader Model 5.0 ile 2GB VRAM) veya NVIDIA GeForce GTX 660
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Bellek: 8 GB RAM
Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p / 30fps)
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İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64 bit sürümleri)
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CPU: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400
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GPU: AMD Radeon R9 290X (Shader Model 5.0 ile 4GB VRAM veya daha fazlası) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)
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Bellek: 8GB RAM
Önerilen Sistem Gereksinimleri (4K / 30fps)
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İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64-bit sürümler)
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İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz
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GPU: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM Shader Model 5.0 ile)
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Bellek: 16GB RAM