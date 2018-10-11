Geçen yıldan beri Android platformuna gelmesi beklenen Assassin's Creed Rebellion hakkında Ubisoft'tan açıklama geldi.

Assassin's Creed'in Android platformuna gelmesini sabırsızlıkla bekleyen kullanıcılara Ubisoft'tan müjde geldi. Ubisoft bugün, Assassin's Creed Rebellion'ın Android platformuna çıkacağı tarihi açıklığa kavuşturdu. Merakla beklenen oyun Assassin's Creed Rebellion, 21 Kasım'da Play Store'da yerini alacak; bütün kullanıcılar tarafından indirilebilir ve ücretsiz olacak.

15. yüzyıl İspanya'sında geçecek RPG temalı strateji oyunu Assassin's Creed Rebellion'ı sabırsızlıkla bekliyorsanız ve oyunun çıkışını kaçırmak istemiyorsanız, Play Store'dan "Ön Kayıt" yaparak, oyun markette indirilebilir duruma geldiği an bildirim almanızı sağlayabilirsiniz.

21 Kasım'a bir aydan biraz daha fazla uzun bir süre olması kullanıcıları sabırsızlandırırken, Ubisoft oyunun bir trailer'ını yayınladı.

Assassin's Creed Rebellion, Fallout Shelter'ın geliştiricisi olan Behaviour Interactive tarafından üretilecek. Assassin's Creed Rebellion'ın oynanışının X-Com gibi RPG oyunlarını anımsatması da bu nedenli olsa gerek.

Eğer oyunun sahip olduğu 40 farklı karakterle kendinize bir mekan yaratırken, aynı zamanda 15. yüzyıl İspanya'sındaki düşmanlarınıza suikast saldırıları yapmak istiyorsanız bu oyun tam sizlik. Oyun markete eklendiği anda bildirim almak için aşağıdan oyunun bağlantısına tıklayıp, ön kayıt yaptırabilirsiniz.