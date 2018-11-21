Assassin’s Creed Rebellion, iOS ve Android İçin Yayınlandı

Geçtiğimiz ay mobil platformlara özel olarak duyurulan Assassin’s Creed Rebellion en sonunda yayınlandı.

Ubisoft'un köklü serisi Assassin’s Creed, bir süredir mobil platformlara bekleniyordu. An itibarı ile oyun hem iOS hem de Android için ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Seriye damga vurmuş 40'tan fazla karakterle birlikte kendi kardeşliğinizi kurabileceğiniz oyun için bir de çıkış fragmanı yayınlandı.

Oyunun yapımcılığını, uzunca bir süre mobil oyuncuları kendine bağlayan Fallout Shelter'ın yapımcıları üstlenmiş durumda. Bu bağlamda genel yapı Fallout Shelter'ı fazlasıyla andırıyor. Oyunda yeni suikastçiler yetiştirip yeni odalar ve craft eşyaları keşfediyorsunuz.

624 MB boyutundaki oyunu oynayabilmeniz için daimi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Oyun içi satın alma ögeleri olsa da herhangi bir ücret ödemeden de deneyimi yaşayabiliyorsunuz. İsteyenler, oyunu aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirler.