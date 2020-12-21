Birleşik Krallık'ta En Çok Satan Kutulu Oyun: AC Valhalla

Satış sayısında geliştiricisi Ubisoft'un yüzünü güldüren Assassin's Creed Valhalla, Birleşik Krallık'ta kutulu oyun satışında 1. olmayı başardı. Yeni Assassin's Creed oyunu, hem Call of Duty: Black Ops Cold War'u hem de Cyberpunk 2077'yi geride bıraktı.

Ubisoft'un çıkardığı Assassin's Creed Valhalla, şirket için sadece son zamanların değil aynı zamanda tüm zamanların en başarılı oyunlarından bir tanesi olmuştu. Assassin's Creed markasını Kuzey Avrupa topraklarına taşıyan oyun, Ubisoft'un PC'de en iyi çıkış yapan oyunu olmayı başarmıştı.

Yaklaşık 1,5 ay önce çıkan oyun, satışlar konusunda şirketin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ubisoft'un son açık dünya oyunu, Birleşik Krallık'ta kutulu oyun satışında yılbaşı döneminin en çok satan oyunu olmayı başardı.

AC Valhalla, kutulu oyun satışında da Ubisoft'un yüzünü güldürüyor

Oyuncularını Kuzey Avrupa topraklarına götüren oyun, Birleşik Krallık'ta bu haftanın en çok satılan fiziksel kopya oyunu olmayı başardı. Assassin's Creed Valhalla, bu konuda oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Cyberpunk 2077'yi de geride bırakmayı başardı. Ayrıca Activison'ın Call of Duty: Black Ops Cold War'unu da geçti.

19 Aralık 2020 haftasında Birleşik Krallık'ta en çok satılan ilk 10 kutulu oyun ise şu şekilde sıralandı:

Assassin's Creed Valhalla – Ubisoft

Call of Duty: Black Ops Cold War – Activision

Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED

FIFA 21 – Electronic Arts

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo

Spider-Man: Miles Morales – Sony Interactive Entertainment

Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo

Just Dance 5 – Ubisoft

Ring Fit Adventure – Nintendo

Super Mario 3D All-Star – Nintendo

Listeye bakıldığında kutulu oyun satışı konusunda en başarılı şirketin Nintendo olduğu görülüyor. Şirketin, ilk 10 içerisinde 4 oyunu bulunuyor. Nintendo dışında listede birden fazla oyunu bulunan tek şirket Ubisoft. Assassin's Creed Valhalla'ya ek olarak Just Dance 5'in de ilk 10'a girmeyi başardığı görülüyor.