AC Valhalla İçin İkinci Büyük Güncelleme Yarın Yayınlanıyor

Ubisoft, geçtiğimiz ay çıkardığı Assassin's Creed Valhalla için ikinci büyük güncellemesini yarın yayınlayacağını duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte oyundaki birçok hatanın çözüleceği de belirtildi.

Ubisoft, Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı 10 Kasım'da oyunculara sunmuştu. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyun, Ubisoft'un PC'de en iyi çıkış yapan oyunu olmayı da başarmıştı.

Hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyun, yarın (15 Aralık) ikinci büyük güncellemesini alacak. Geliştirici Ubisoft, 1.1.0 yamasının Yule Festival desteğini oyuna ekleyeceğini onayladı. Ayrıca bu, oyunun ilk 'sezonluk içeriği' olacak. Ubisoft, Yule Festival ile ilgili daha detaylı bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacağını da duyurdu.

Assassin's Creed Valhalla, ikinci büyük güncellemesini alıyor

Oyun için yayınlanacak olan bu ikinci büyük güncelleme, tabii sadece Yule Festival desteğiyle gelmeyecek. Yeni güncelleme, ayrıca birçok hatayı da giderecek. Buna ek olarak efsanevi hayvanların parçalarından kazanılan kupalar, yerleşkendeki Longhouse'ta yer alacak.

Yayınlanacak olan bu güncellemenin boyutu da Ubisoft'un resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Güncelleme boyutu konusunda PlayStation sahiplerinin nispeten daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin platformlara göre boyutu şöyle:

Xbox Series X: 6,3 GB

Xbox Series S: 6,3 GB

Xbox One: 5,7 GB

PlayStation 5: 2,46 GB

PlayStation 4: 2,4 GB

PC: 5,6 GB

Ubisoft'un yayınladığı açıklamaya göre stabilite ve performansta geliştirmeler yapıldı. Buna ek olarak;

Çeşitli grafik sorunları

Çeşitli karakter ya da NPC animasyon sorunları

NPC'lerin buğday yerine havayı kesme sorunları

Çentikli deniz köpüğü sorunları giderildi.

Ayrıca bunların haricinde tüm görev ve oynanış hatalarının da giderilmesi için üstünde çalışıldığı belirtildi. Güncellemeyle ilgili bilgilerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.