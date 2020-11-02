Assassin’s Creed Valhalla'dan Yeni Video Geldi

Geliştiriciliğini Ubisoft Montreal'ın üstlendiği Assassin’s Creed Valhalla'dan yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. 3 dakika uzunluğundaki videoda, Assassin’s Creed Valhalla'nın hikâyesinin temelini oluşturan İskandinav mitolojisinden bahsediliyor.

Geliştirici firma Ubisoft, önümüzdeki ay çıkacak Assassin's Creed Valhalla'ya dair şimdiye dek birçok detayı hayranlarla paylaşmış, hatta oyundan oynanış videolarını hayranlarla paylaşmıştı. Yayınlanan yeni bir videoda ise Assassin’s Creed Valhalla'nın hikayesinde yer alacak İskandinav inancı ve mitolojisi anlatılıyor.

Yaklaşık 3 dakika uzunluğundaki bu videoda Assassin's Creed Valhalla'nın Hikâye Direktörü Darby McDevitt, eski Avrupa'nın Pagan dinlerinden modern Hristiyanlığa geçişinin yaşandığı bir dönemde geçen Assassin's Creed Valhalla'daki Vikinglerin dinini ve yaşam tarzlarını detaylı bir şekilde izleyicilere aktarıyor.

Assassin’s Creed Valhalla – İskandinav Mitolojisi I Tanıtım videosu

(Not: YouTube'un altyazı seçeneklerinden dili Türkçe olarak seçerek videoyu Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz.)

İskandinav mitolojisine ve Vikinglere ilgi duyuyorsanız ve tarihini, inançlarını daha önce araştırdıysanız bu videoda anlatılanların birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. Bununla birlikte yayınlanan video, Vikingler hakkında pek fazla bilgisi bulunmayan kişilerin oyuna yabancılık çekmemeleri için genel bilgiler veriyor. Bu sayede oyuncular, hikâyeyi daha iyi kavrayarak oyundan daha fazla keyif alabilirler.

Hikâyeden bahsetmişken Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma türündeki açık dünya oyunu Assassin's Creed Valhalla, temel olarak Vikingleri konu alan bir hikâye üzerine kurulu. MS 9. yüzyılda geçen hikâyede, efsane bir Viking savaşçısı olan Eivor olarak İngiltere krallıklarına akınlar düzenleyecek, acımasız savaşlara katılacak ve topraklarımızı genişletmeye çalışacağız.

Etkileyici görseller ve nefes kesen atmosferlerle donatılmış Assassin’s Creed Valhalla; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia platformları için 10 Kasım 2020 tarihinde oynanabilir olacak. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Epic Games sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.