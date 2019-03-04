Asteroidleri Yok Etmek Düşünülenden Daha Zor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bir asteroidi yok etmek için daha önce düşünülenden daha fazla enerji harcamak gerekiyor.

Bir zamanlar bilim kurgu ve macera türündeki filmlerin popüler konularından bir tanesi, gezegendeki hayatı yok edecek olan asteroidleri uzayda patlatarak yok etmekti. Ancak Johns Hopkins’de gerçekleştirilen kaya çatlaklarını anlama ve asteroid çarpışmalarını simüle edebilen yeni bir bilgisayar metoduna göre gezegene yaklaşmakta olan asteroidi yok etmek bilim insanlarının düşündüğünden daha zor olabilir.

15 Mart’ta Icarus dergisinde yayınlanacak olan çalışma, asteroidi yörüngesinden saptırmaya, Güneş Sistemi'nin oluşumunu anlamaya ve asteroid madenciliğine yardım edebilir.

Johns Hopkins Üniversitesi Mekanik Mühendisliği Bölümünden ve çalışmanın yazarlarından Charles El Mir, yeni çalışmayla ilgili olarak şu sözleri sarf etti: “Eskiden büyük objelerinden daha kolay kırılabileceğini düşünürdük çünkü büyük objelerin genellikle daha büyük çatlakları olur. Ancak yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki asteroidler bizim düşündüğümüzden daha güçlü ve yok etmek için düşündüğümüzden daha fazla enerji gerektiriyor.”

2000’lerin başında farklı bir araştırma ekibi, benzer bir çalışma yapmış; oluşturdukları bilgisayar modeline sıcaklık, kütle, materyal kırılganlık gibi değişkenler ekleyerek farklı boyutlardaki iki farklı asteroidin çarpıştığı bir simülasyon yaratmıştı. Yaratılan simülasyonda bir kilometre çapına sahip olan asteroid, 25 km çapına sahip olan bir asteroide çarptırılmıştı ve hedefteki asteroid tamamen yok olmuştu.

Gerçekleştirilen yeni çalışmada El Mir ve çalışma arkadaşı K.T. Ramesh, Tonge-Ramesh adını verdiklerini yeni bir bilgisayar modeli yarattılar ve aynı senaryoyu daha fazla detay içerecek şekilde yeniden simüle ettiler. Elde edilen sonuçlar önceki deneye göre daha farklı çıktı.

El Mir ve Ramesh, yaptıkları simülasyonu iki farklı evreye ayırdı. Birincisi kısa zaman ölçekli parçalanma evresi, ikincisi ise uzun zaman ölçekli yer çekimsel tekrar birikimi evresiydi. İlk evrede çarpışmadan hemen sonrası dikkate alınırken ikinci evrede asteroidin yüzeyinde bulunan parçalarda meydana gelecek yer çekimi dikkate alındı.

İlk evrede asteroid çarptıktan sonra milyonlarca çatlak oluşuyor, asteroidin yüzeyinde hasar meydana geliyor ve asteroidin bir kısmı kum gibi dökülüyor. Yeni model gösteriyor ki hedefteki asteroid çarpışmanın etkisiyle önceden düşünülenin aksine asteroid tamamen yok olmuyor.

Çalışmanın sonucuna göre zayıf parçalarda oluşan bir toz yığını oluşmuyor, hatta asteroid tamamen çatlamadığı için daha da güçleniyor ve yok etmek için daha fazla enerji gerekiyor.

Araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın kulağa bilim kurgu gibi geldiğini ancak bu tarz bir senaryoyla karşılaşmamızın an meselesi olduğunu belirtiyor ve birkaç yıl önce Çelyabinsk’e düşen küçük asteroidi hatırlatıyor.