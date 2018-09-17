Aston Martin, şirketin şu ana kadarki en özel ve en dikkat çeken otomobillerinden biri olan Rapide E modelini tanıttı. Tam elektrikli ilk Aston Martin olma niteliği taşıyan otomobil, 602 beygirlik güçlü bir motora sahip.

İngiliz lüks spor otomobil üretici Aston Martin, şirketin ilk tam elektrikli otomobili Rapide E’nin global lansmanını gerçekleştirdi. Aston Martin’in alışık olduğumuz oval çizgili tasarım anlayışını sürdüren Rapide E, toplam 602 beygir güç üretebilen çift elektrikli motoru ile kelimenin tam manasıyla asfaltları yakacak.

Aston Martin, Rapide E’nin bir seri üretim değil özel üretim aracı olduğunu belirtti. Bu nedenle şirket, aracın geliştirilmesi konusunda Williams Advanced Engineering ile ortaklık kurdu. Aston Martin, Rapide E’den dünya çapında sadece 155 adet üretecek. Araca olan ilgi, Aston Martin’in elektrikli otomobil alanındaki geleceğini belirleyebilir.

800V’luk ve 65 kWs kapasiteli iki adet elektrikli motora sahip olan Rapide E, maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. 0’dan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabilen araç, tek şarj ile 322 kilometre azami menzile sahip.

Aston Martin’in en büyük ikinci üretim tesisi olan Galler’deki St Athan Fabrikası’nde üretilecek olan Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık şarj ile yalnızca bir saat içerisinde tam şarj gerçekleştirebiliyor. Şirket, aracın piyasaya çıkışı ile ilgili tam tarih vermese de 2019 sonlarına doğru satışa çıkarmayı planladıklarını açıkladı.