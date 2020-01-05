Yüksek performanslı ve lüks otomobil üreticisi Aston Martin, havacılık endüstrisine giriş yaptı. Airbus ile iş birliği yapan Aston Martin, yeni bir helikopter üretiyor.

İngiltere merkezli otomobil üreticisi Aston Martin hem yüksek performanslı hem de lüks odaklı otomobilleriyle bilinen bir şirket olsa da artık Aston Martin’i farklı sektörlerde de görmeye başladık. Geçtiğimiz aylarda ilk SUV modeli olan Aston Martin DBX’ten sonra şirket, Brough Superior ile yaptığı ortaklık ile motosiklet sektörüne adım attığı AMB 001’i de tanıtmıştı. Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, şimdi daha farklı bir şekilde karşımıza çıktı.

Airbus Corporate Helicopters ile iş birliği yapan Aston Martin, ACH130 Aston Martin Edition isimli yeni helikopterini duyurdu. Airbus ACH130 isimli helikopterin Aston Martin tarafından özel olarak tasarlanan versiyonları, şirketin lüks otomobillerinden esinlenilen dört farklı iç ve dış tasarım seçeneğine sahip. Aston Martin, her ürettiği şeyde olduğu gibi helikoptere de imzasını atmayı es geçmemiş ve logosu olan Aston Martin kanatlarını helikopter içerisindeki deri koltuklara yerleştirmiş.

Teslimatlar 2021’in ilk çeyreğinde başlıyor

ACH130 Aston Martin Edition, Aston Martin’in kendi otomobillerinde kullandığı renk seçeneklerine sahip olarak piyasaya sürülecek. Stirling Green, Xenon Grey, Arizona ve Ultramarine Black gibi Aston Martin ile özdeşleşen renkler, helikopterin dış kaplamasında kullanılacak. Helikopterin iç döşemelerinde ise kullanıcıların farklı renkler seçebileceği deri döşemeler bulunacak. Bu koltuklarda Aston Martin DB11’den esinlenen bazı detayların da bulunması planlanıyor. Helikopterin kapı içleri de deri ile kaplı olacak ve dokunma noktaları daha rahat olacak.

Aston Martin’in özel olarak tasarladığı helikopterlerin hepsinin gösterge panelinde ortaklık logoları, sürüm numarası ve isteğe bağlı olarak helikopteri satın alan kişinin ismi bulunacak. ACH130 Aston Martin Edition isimli özel yapım helikopterin teslimatlarının ise 2021 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor. Son zamanlarda birçok alanda kendini gösteren Aston Martin’in en sonunda kendini havacılık endüstrisinde de göstermesi, şirketin yavaş yavaş farklı sektörlerde de iş yapmak istediğini gözler önüne seriyor. Görünüşe göre şirket otomobillerindeki lüksünü birçok alana yaymak istiyor.