Aston Martin’in, üzerinde çalışmaların devam ettiği bilinen hiper arabası Valkyrie’in Track Pack’ine ait özellikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bazı söylentilere göre bu araba, yol arabalarıyla sadece pistlerde kullanılabilen Valkyrie AMR Pro arasında bir araç olacak.

James Bond'un vazgeçemediği firma Aston Martin'in hız canavarı aracı Valkyrie, alanında önde gelen araçlar arasında yer alıyor. Süper araba tanımının ötesine geçen ve hiper araba olarak tanımlanan gruba giren Valkyrie o kadar hızlı ki, aracın AMR PRO versiyonunu pistler dışında kullanmak yasak. Şimdi bu aileye ortanca kardeş olarak Valkyie Track Pack katılıyor.

Track Pack olarak adlandırılan ve aşağı yukarı standart Valkryie’ye benzeyen aracın daha agresif aero yapıya sahip olacak. Aracın dengesini etkileyen ve hava akımına verdiği tepkinin düzenlenmesini sağlayan bu değişiklik de motorun daha verimli kullanılmasını sağlayacak. AMR PRO’nun standart Valkyre’den daha hızlı olacağı biliniyor. Benzer bir hız artışı Track Pack için de olacak mı, göreceğiz. Büyük ihtimalle hızı artacaktır.

AMR PRO’nun sadece pistlerde kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi aracın inanılmaz hızı ve o hızı kaldırabilecek aerodinamik yapısı. Bu hız ve yapı yollara uygun olmadığı için Track Pack, AMR PRO’ya göre daha yavaş olacaktır. Yine de standart Valkyrie’den hızlı olması neredeyse kesin. Yeni aracın ayrıca daha hafif karbonfiber bileşenleri olacağı söyleniyor. Boş ağırlığı 1 tona yakın olan Valkyre’yle kıyaslandığı zaman Track Pack’in 50 kilo kadar daha hafif olması bekleniyor. Yani Track Pack bize daha hafif, daha hızlı ve daha dengeli bir araç sunmuş olacak.