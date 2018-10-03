Aston Martin'in Yeni Canavarı Valkyrie ve Efsane V12 Motoru

Aston Martin şirketinin CEO'su Andy Palmer'ın paylaştığı gönderideki V12 motorunun F1 vâri sesi, dinleyenleri cezbediyor.

Andy Palmer'ın paylaştığı videodaki sesi dinleyince herkesin aklına ilk olarak, asfaltı ağlatan Formula-1 yarış arabası geliyor. İşin aslı ise hiç mi hiç öyle değil. Duyduğunuz şey, Aston Martin'in Valkyrie modelinin V12 motorunun muazzam sesi.

Valkyrie'a gücünü veren 6.5 litrelik V12 motoru, Formula-1 için üretilen 2.4 litrelik V8 motorundan esinlenilerek üretilmiş. Motorun gücünün tamı tamına 1.130 hp (beygir) olduğu söylenmekte. Aracın son hali oluşana kadar bu değerin tam olarak bilinemeyeceği ancak 1.000 beygirin üstünde olacağı belirtilmekte.

Aston Martin'in CEO'su Andy Palmer'ın paylaştığı bu videoda bilgisayar ortamında üretilmiş görüntüleri göreceksiniz ancak bu bir sorun değil. Zira bu videoda dikkat edilmesi istenen şey V12 motorunun muazzam sesi. Motorun redline'da (yapabileceği en yüksek devir) 11.000 rpm'de çalıştığı belirtildi. Bunu kıyaslayacak olursak şu ana kadarki en yüksek rpm değeri, LaFerrari'nin 9.250 rpm'i idi. Üretici ekip motorun tamamen hazır olduğunu, aracın ise 2019 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini belirtti.