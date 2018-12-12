Aston Martin Valkyrie'nin büyüleyici bir otomobil olduğunu kimse inkar etmiyor. Ancak kalbinde bulunan V12 motor, aracın yalnızca göze değil kulağa da hitap etmesini sağlıyor.

Elektrikli otomobiller ne kadar verimli ve tasarruflu olurlarsa olsunlar içten yanmalı motorlara göre asla sahip olamayacakları bir özellik var; motor sesi. Motor sesi denince akla ilk olarak Formula 1 otomobilleri ya da Ferrari, Lamborghini gibi spor otomobiller gelebilir. Ancak Cosworth-Aston Martin ortaklığı ile geliştirilen bu motor, şu ana kadar duyduğunuz tüm motor seslerini unutturabilir.

1000 beygir gücündeki 6.5 litrelik bir V12 motor olan Aston Martin Valkyrie motoru, dakikada 11 bin 100 devir gerçekleştiriyor. İnanılmaz gücüne ve korkunç gürültüsüne rağmen bu ihtişamlı motor yalnızca 206 kilogram ağırlığa sahip. Rakipleri ile kıyasladığımızda Aston Martin Valkyrie’nin tüy gibi hafif olduğunu söyleyebiliriz.

Cosworth’un Genel Müdürü Bruce Wood, geliştirdikleri V12 motor hakkında daha önce karayoluna çıkmış herhangi bir araç ile kıyaslanamayacağını dile getirirken; Aston Martin patronu Dr. Andy Palmer ise hiçbir içten yanmalı motorun bu kadar iyi ses çıkarmadığını söyledi. Aston Martin Valkyrie’nin eşsiz sesini aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.