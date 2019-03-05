Aston Martin’in yeni aracı Aston Martin AM-RB 003, Valkyrie ve Valkyrie AMR Pro ile aynı ailenin en son bireyi oldu.

Aston Martin, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken kendini orta-seviye motorlara sahip bir hiper otomobil üreticisi olarak konumlandırdı. Firmanın son hiper arabası ise 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıktı.

Yeni AM-RB 003 ile Valkyrie benzer bir görünüme sahip. Daha bir ‘tamamlanmış’ gözüken otomobil, daha az yarış odaklı ve gerçek dünyaya biraz daha uygun gözüküyor. Aracın egzos çıkışı da yenilenmiş ve ikili egzos sistemi gayet şık şekilde tasarlandı.

Daha tutucu bir araç yapısı daha iyi bir fikir gibi duruyor. Aston Martin’e göre 003, Valkyrie’den daha çok kullanılacak.

Aracın kaputunun altında ise her şey çok daha farklı. 003’ün içindeki motor 6 silindirli, turbo şarja sahip ve bütün sistem elektrikli. Bu sistem Red Bull Racing’in F1’de kullandığı sisteme benziyor. Tabii ki firma basın açıklamasında “Gidip adamların Milton Keynes’deki fabrikasını yağmaladık” yazmadılar (o da Aston Martin’in üretimi aslında). Onun yerine araçta kullanılan bazı teknolojilerin F1’den devşirildiğini belirttiler. Aston Martin motorun tamamen firma içinde üretildiğini de belirtti.

Kanat açısını değiştirmeden aracın aerodinamiğini geliştiren NASA onaylı aerodinamiğe sahip olan araç; savrulma, türbülans, rüzgar sesi gibi sorunlar yaşamıyor. Aracın testlerde çok iyi gerçek zamanlı reaksiyonlar verdiği söyleniyor.

Aston Martin, araç hakkında henüz çok fazla detay paylaşmadı. Aracın üretime giren versiyonu, muhtemelen daha etkileyici bir isme sahip olarak piyasaya çıktığında araç hakkındaki diğer bilgiler de ortaya çıkacak.