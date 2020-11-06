AstraZeneca CEO’su Covid-19 Aşısı İçin Çıkış Tarihi ve Fiyat

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği AZD1222 aşısı için açıklama yapan CEO Pascal Soriot, aşının aralık ayında başlanabileceğini ve fiyatının 34 - 42 TL bandında olacağını söyledi.

Tüm dünyada 50 milyona yakın insana bulaşan ve 1,2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19, tüm hızıyla yeni insanlara bulaşmaya devam ediyor. Ülkemiz dahil tüm dünyada daha şiddetli olduğunu gördüğümüz ikinci dalga yaşanırken, virüsü engellemek için aşı çalışmaları da bir yerden devam ediyor. Bu noktada Rusya’dan bazı aşılar tescil edilmiş olsa da bu aşıların yeterli testlerinin yapılmaması nedeniyle çok fazla güven duyulmuyor.

Öte yandan pandeminin ilk günlerinden beri çalışmalarına devam eden ve en güvenilir aşı adaylarından olan Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında geliştirilen AZD1222’den umut vadeden açıklamalar gelmeye başladı.

Aşılama aralık ayında başlayabilir

Uzun zamandır yeni haberler beklediğimiz AZD1222 aşısıyla ilgili çok önemli bilgiler geliyor. AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, ABD merkezli Bloomberg’e yaptığı konuşmada aşının yıl sonunda geniş çaplı olarak uygulanmaya hazır olabileceğini söyledi. Öte yandan aşının yaz aylarında enfeksiyon oranlarının düşmesi nedeniyle klinik deneylerinin yavaşladığını söyleyen Soriot, vakalar yeniden artmaya başladığı için ihtiyaç duydukları verilere ulaşmaya başladıklarını söyledi.

Henüz işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor

Klinik deneylerin bu sürece kadar çok fazla yapılamadığını söyleyen Soriot, “Günün sonunda aşının henüz işe yarayıp yaramadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonuçlar buna ve ne kadar uzun süre koruduğuna ilişkin diğer sorulara da yanıt verecek. Geniş çaplı olarak aşılama işlemine Ocak 2021’ta geçilmesi mümkün. Aralık ayında bile olabilir” ifadelerini kullandı.

Aşının fiyatı ne kadar olacak?

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham’ın yıl sonuna kadar yalnızca 4 milyon doz aşının yetişebileceği sözlerine cevap veren Soriot, onay aldıkları takdirde 2020 bitmeden yüz milyonlarca doz aşıyı yetiştirme konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi. Aşının piyasaya çıktığında fiyatının ne kadar olacağını da söyleyen Soriot, bir doz aşının 4 - 5 Dolar (34 - 42 TL) arasında bir fiyattan satışa sunulacağını söyledi. Eğer işler Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın istediği gibi şekillenirse 2021’in ortalarında koronavirüs pandemisinin genel anlamda engellenebileceğini söyleyebiliriz. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri durumdan haberdar etmeye devam edeceğiz.