AstraZeneca'dan Endişelendiren Delta Varyantı Açıklaması

AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının arkasındaki isimlerinden olan Prof. Sir Andrew Pollard, delta varyantıyla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Prof. Sir Andrew Pollard, delta varyantı dolaşımda olduğu sürece toplumsal bağışıklıktan söz edilemeyeceğini ifade etti.

Tam da kabus bitiyor derken pandeminin en korkunç günlerini yaşamamıza yol açan koronavirüsün delta varyantı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AstraZeneca isimli mRNA tabanlı koronavirüs aşısının arkasındaki isimlerden bir tanesi olan, Oxford Üniversitesi araştırmacısı Prof. Sir Andrew Pollard, delta varyantı dolaşımda olduğu sürece toplumsal bağışıklıktan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Prof. Sir Andrew Pollard tarafından yapılan açıklamalara göre aşı vurulmuş insanları bile etkileyen delta varyantı, istatistiksel olarak aşı vurulmamış tüm insanları enfekte edecek. Bu durumda toplumsal bağışıklıktan söz edilemeyeceğini ifade eden bilim insanı, olası yeni bir varyantın neler getireceğinin ise hiçbir şekilde bilinemediğinin altını çizdi.

"Enfekte olmayı durduracak hiçbir güç yok"

Çalışmalarını Oxford Üniversitesi bünyesinde sürdüren bilim insanı, aşı olmuş insanların da koronavirüse yakalanabileceklerinin herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirtiyor. Bu insanların en büyük avantajının hastalığı ağır geçirme ve ölüm risklerinin düşük olması olduğunu ifade eden Prof. Sir Andrew Pollard, aşı vurulan birisinin ölme ihtimali ile aşı olmayan bir insanın ölme ihtimali arasında 25 kat fark bulunduğunu, bunun çok önemli bir detay olduğunu söylüyor.

Delta varyantının tüm dünyayı etkilemesinin asıl nedeni de tam olarak bu. Prof. Pollard'a göre aşılanmış ile aşılanmamış insanları birbirlerinden ayırmanın hiçbir yolu yok. Bunun doğal bir sonucu olarak da enfektelerin devam edeceğini söyleyen bilim insanı, şu durumda yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığını ve herkesin çok dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.