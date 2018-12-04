Astronomlar, 100’den Fazla Yeni Ötegezegen Keşfetti

Uluslararası bir astronom ekibi, 100'den fazla ötegezegen keşfetti. Üstelik bu keşifleri üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiler.

Evrendeki gezegenleri iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan birincisi Güneş Sistemi içerisinde yer alan iç gezegenler. Diğeri de bizim yıldızımızın çevresinde dönmeyen gezegenlerden oluşan ötegezegenler. Bildiğimiz ötegezegenlerin arasına 100 yeni üye katıldı, üstelik sadece 3 ayda.

Evrendeki yapıyı ve evrende hayat olasılıklarını inceleyen araştırmacılar, çeşitli yer teleskoplarından ve NASA’nın Kepler Uzay Teleskobundan alınan verilere göre, 227 ötegezegen benzeri cismi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bu cisimlerin 104 tanesinin gerçekten de ötegezegen olduğu anlaşıldı. Bu gezegenlerden 7 tanesinin yörüngesi oldukça kısa, bir yılları 24 saatten kısa sürüyor. Bu veri aslında önemli, çünkü bu aşırı kısa yörünge döngülerinin sebebi bilinmiyor. Ayrıca, bazı ötegezegenlerin kendi yıldız sistemlerinin olduğu belirtiliyor.

Bu keşiflerle beraber, yakın zamanda emekliye ayrılan Kepler’in bulunmasını sağladığı ötegezegen sayısı 360’ı geçmiş oldu. Tahminlere göre, K2 görevi sonucunda 600 ötegezegen keşfedilmiş olacak; Kepler’den gelen bütün veriler henüz incelenmedi.

Çalışmanın detayları Astronomical Journal’da yayımlandı.