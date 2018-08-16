Titanyumu ve Demiri Dahi Eritebilen Bir Gezegen Keşfedildi

Bilim insanlarının son yaptığı araştırma, bu güne değin evrende keşfedilmiş en sıcak gezegenin hangisi olduğunu gözler önüne seriyor.

Bern ve Genova Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren astronomlar, evrenin en sıcak gezegenini keşfettiler. Kelt-9b olarak adlandırılan bu gezegen, her 36 saatte bir 4,327 derecelik tepe ısıya ulaşıyor.

Kendi yıldızına olan yakınlığı, Dünya'nın Güneş'e olan yakınlığından 30 kat daha fazla olan Kelt-9b'nin, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'den tam 3 kat daha büyük olduğu belirtildi. Kelt-9b'nin yüzeyinde, sadece yıldızların yüzeyinde görülen demir ve titanyum buharına rastlanıldı. En basit tabirle bu gezegen demir ve titanyumu dahi eritecek kadar sıcak bir atmosfere sahip.

Kelt-9b'nin yıldızı olan KELT'in sıcaklığı ise bilim insanları tarafından yaklaşık 10.000 derece olarak saptanmış durumda. Gezegenin yıldızı etrafındaki dönüşünü 36 saatte tamamlaması ve yakınlığı sayesinde, birçok yıldızdan daha sıcak bir yüzeye sahip olduğu ortaya koyuldu.