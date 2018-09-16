Astronomlar Evrendeki Kayıp Maddeyi Sonunda Buldular

Yeni bir araştırmaya göre, astronomlar evrendeki sıradan maddenin son yığınını keşfettiler

Astronomlar, 1990’larda evrende bulunan tüm sıradan maddelerin bir envanterini yapmaya karar verdiklerinden beri keşfedilememiş kayıp maddeyi sonunda buldular.

Büyük patlamada ortaya ne kadar madde çıktığına dair yapılan teorik araştırmalardan yararlanarak tüm maddeleri bir araya getiren astronomlar, mevcut maddenin yalnızca yüzde 10’una ulaşabilmişlerdi. Sıradan maddelerin de tüm evrendeki maddelerin yüzde 15’ini oluşturduklarını göz önünde bulundurduklarında, envanteri oluşturulan maddelerin, evrendeki maddenin yalnızca yüzde 1.5’i olduğunu gördüler.

Henüz yayınlanmış olan yeni bir araştırmaya göre astronomlar, evrendeki sıradan maddenin son yığınını keşfettiler. Bu maddeyi tanımlamak çok uzun sürmüş gibi görünse de araştırmacılar maddeyi tam da bekledikleri yerde, galaksiler arası sıcak ortamda buldular.

Uluslararası araştırma ekibi, galaksiler arasındaki bu bölümde bulunan kayıp atomları aramak amacıyla 1ES 1553 adlı yıldızsı gökcismine bir dizi uydu yönelttiler ve bu gökcisminden gelen radyasyonun uzayda nasıl hareket ettiğini kaydederek birçok bilgi edindiler. Araştırmacılar öncelikle kayıp baryonları bulabilmek için öncelikle Hubble Uzay Teleskobu'ndaki Kosmik Köken Spektografı'nı kullandılar, sonrasında ise Avrupa Uzay Ajansı'nın X-Ray Multi-Mirror Misson uydusunu kullanarak bu baryonlara odaklandılar.

Ekip, güneş sistemimiz ve yıldızsı gökcismi arasında bulunan, sıradan maddenin kalan yüzde 30'luk kısmına tekabül edecek kadar yüksek yoğunlukta iyonlu bir oksijen tipi keşfettiler.