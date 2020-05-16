Astronomlar İlk Kez Yıldızların ‘Atan Kalplerini' Keşfetti

Gökbilimciler çok uzun zamandır bir yıldız türünü takip ediyor ve yıldızda meydana gelen ritmik titreşimleri kayıt altına alıyordu. Yeni bir gelişmeyle araştırmacılar evrenin kozmik arka plan gürültüsünü keserek yıldızın ‘kalp atışlarını’ duymayı başardı.

Uzaya ve evrene dair araştırmalar senelerdir sürüyor ve uzmanlar sırları keşfetmeye çalışıyor. Son yıllarda da gökbilimcilerin ‘Delta Scuti’ isimli bir yıldız sınıfının nabzını duymak için araştırmalarda bulunduğu biliniyor. Nature isimli dergide bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre NASA’nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) verilerine dayanılarak yeni bilgilere ulaşıldı. Gelen haberlere göre düzinelerce yıldızın içinde bazı yıldızlar titreşirken kalp atışına benzer bir ses çıkarıyor.

Sydney Üniversitesi’nden Profesör Tim Bedding’in basına yaptığı açıklamaya göre karmaşık sesler arasında yıldızların titreşim sesleri keşfedildi. Ses çeşitliliğini piyano üzerinde yürüyen bir kedinin çıkardığı seslere benzeten Prof. Bedding, yıldız seslerini bu seslerden ayırt edebilmek için çok detaylı çalışmalar yapıldığını aktardı. Uzmanların araştırmaları boşa gitmedi ve çalışma sonucunda bir dizi keşif yapıldı.

Titreşimler kalp atışını andırıyor:

Delta Scuti yıldızlarının güneş kütlesinin yaklaşık 1.5 ila 2.5 katı olan genç ve hızlı hareket edebilen yıldızlar olduğunu aktaran astronomlar, bu yıldızların titreşebileceğini bilseler de nabız atışına benzer bir vuruş ritmini yakalayabilmek için çalışmalarını genişletti. Binlerce yıldız bu sebeple incelendi ve çalışmanın sonunda araştırma ekibi Dünya’dan 60 ila 1400 ışık yılı uzaklıkta dağınık halde yer alan 60 kadar yıldızda kalp atışına benzeyen, şaşırtıcı derecede düzenli olan ve yüksek frekanslı titreşimler keşfetti. Araştırmacılar ayrıca incelenen yıldızlardan bir tanesi olan ‘Beta Picoris’ isimli yıldızın Dünya’dan sadece 60 ışık yılı uzakta olduğu ve Avustralya’dan çıplak gözle görülebileceğini ekledi.

Yıldızdaki enerjinin depolanması ve serbest bırakılmasından kaynaklanan titreşimlerin iki ana kategoriye ayrıldığı söylendi. Ayrıca bilim insanları incelenen yıldızların birbirlerine oldukça yakın olduğunu da belirtti. Uzmanların bu araştırmalarının sadece yıldızları kavramak için değil güneşin iç yapısını daha iyi algılayabilmek için olduğu biliniyor. Yıldızlar hakkındaki geniş bilginin gezegenleri anlayabilmek için çok önemli olduğunu vurgulayan bilim insanları konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.