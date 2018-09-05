"İnsan Uzaya Çıktığında Canı Birden Sebze Çekiyor"

Alman Astronot Alexander Gerst, uzayda değişen yemek zevkleriyle alakalı açıklamalarda bulundu. Gerst, insanın uzaya gittiğinde canının bir anda sebze çekmeye başladığını dile getirdi.

'Horizons' (Ufuklar) adlı misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Alman Astronot Alexander Gerst, uzayda değişen yemek zevklerini anlattı. Gerst, Berlin'den bir grup çocukla yaptığı canlı bağlantı esnasında "İnsan uzaya çıktığında canı bir anda sebze çekiyor" dedi. Alman astronot en çok özlediği yemeğin ise ıspanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler olduğunu kaydetti.

20 dakika süren soru-cevap maratonu esnasında Gerst, teknik sınırlar söz konusu olmasa en büyük hayalinin ne olacağı sorusuna ise "Sanırım her yere uçabileceğim bir uzay gemisi inşa ederdim" cevabını verdi.

Ay'ı, Mars'ı, Venüs'ü ya da Jüpiter'i yakından görmeyi arzuladığını, ardından da çok uzaklara gitmek istediğini ifade eden astronot, bunun düşüncesinin dahi tüylerini diken diken etmeye yettiğini söyledi.

Berlin Teknik Üniversitesi amfisinden yapılan bağlantıya yüzlerce çocuk katıldı. Alexander Gerst, görüşme sırasında Almanya'dan 8.000 çocuğun gelecekle alakalı dileklerinin yer aldığı bir zaman kapsülünü de mühürledi. Gerst, kapsülü Dünya'ya geri getirecek ve zaman kapsülü Almanya'nın Bonn şehrindeki tarih müzesi Haus der Geschichte'de muhafaza edilecek. (Kapsül 50 yıl sonra açılacak.)

Gerst, kapsüle kendi dileklerini de eklediğini fakat dileklerini şimdi açıklamayacağını, 2068 yılında kapsülü açacaklara sürpriz olmasını istediğini belirtti.

Alman astronot Alexander Gerst, 2. uzun süreli misyonu için 8 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'a gitmişti. Takma ismi 'Astro-Alex' olan sevilen astronot, Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutasını devralacak. Bu görevi üstlenen ilk Alman astronot olarak tarihe geçecek olan Gerst, Aralık ayına dek istasyonda kalacak.