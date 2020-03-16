İnsanlar Dünya'da hasta oldukları kadar uzayda da hasta oluyorlar. Corona virüsünün bir numaralı gündem olduğu şu günlerde "Astronotlar corona virüsüne yakalansaydı ne olurdu?" sorusunun yanıtını çok az kişi biliyor.

Corona virüsü salgının hangi bölgelere kadar bulaşabileceği henüz bilinmiyor ancak virüs salgını dünya üzerindeki birçok ülkeyi etkisi altına aldı bile. Virüs vakası gözlenmeye ülkelerde de gün geçtikte vaka haberleri gelmeye başladı.

Corona virüsü salgınının akla getirdiği sorulardan bir tanesi de, uzaydaki astronotların hastalığında ne yaptıkları. Astronotlar da, Dünya'daki insanlar kadar hastalıklara yakalanıyorlar. NASA’da görevli Jonathan Clark, astronotların üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı, cilt enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarından muzdarip olabildiğini söyledi.

1968 yılında gerçekleştirilen Apollo 7 görevi sırasında astronotlar, uzayda soğuk algınlığına yakalandılar. Clark, Wally Schirra’nın muhtemelen hafif bir enfeksiyonla göreve geldiğini daha sonra ise mürettebatın geri kalanına bulaştırdığını söyledi. Apollo 7 mürettebatı hastalık nedeniyle yanlarında bulunan ilaçları kullandılar. Mürettebat hastalıktan o kadar şikayet eder hale geldi ki atmosfere girerken kasklarını takmayı reddettiler.

Apollo 7 görevinden sonra Apollo 8 ve Apollo 9 görevlerinde de benzer hastalık olaylarının yaşanmasının ardından NASA, astronotların hasta olmasını engellemek için uzay görevi öncesinde astronotları karantinaya almaya başladı.

Astronotlara tıbbi müdahale konusunda Apollo 7 görevinden bu yana büyük değişiklikler oldu tabii. Gelişen iletişim teknolojileri astronotlara uzaktan yardım edilmesini sağlıyor. Kan pıhtısı sorunu yaşayan bir astronota uzmanlar, uzaktan yardımda bulunabiliyorlar. Aynı zamanda gerekli durumlarda Dünya'dan tıbbi yardım da astronotlara ulaştırılıyor.

Uzay ortamında hastalıkların yaşanma süreçleri de farklı olabiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) gibi mikro yerçekimli yerlerde virüsler daha kolay bulaşabiliyorlar. Yerçekiminin yokluğu virüslerin daha serbest bir şekilde havada dolaşmasını sağlıyor. NASA, bundan kaçınmak için havalandırma bölmelerini kullanmaya çalışıyor. HEPA filtreleri de bu görevle kullanılıyor.

Bilim insanları, aktif olmayan virüslerin uzay uçuşlarına tepki verdiğini buldu. Jonathan Clark, antibiyotiklerin uzaydaki mikrobiyal durumlarda daha az etkili olduğunu açıkladı. NASA, uzay görevlerinin başlangıcında astronotları karantinaya aldığı gibi görev dönüşünde de uzaydan getirilebilecek virüsler için astronotları tekrar karantinaya alıyor. Karantinada herhangi bir sorun yaşanmazsa astronotlar evlerine geri dönüyorlar.