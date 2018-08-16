Asus, yeni oyuncu bilgisayarını tanıttı. ROG Zephyrus S, ultra ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

Asus'un ilk olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ROG Zephyrus, ince tasarımına rağmen sunduğu yüksek oyun performansıyla gönüllerde taht kurmuştu. Bu kadar ince oyun bilgisayarları üretilmesine olanak sağlayan Nvidia'nın Max-Q GPU tasarımını kullanmaya devam eden Asus, ROG Zephyrus oyuncu bilgisayarını yeniledi.

Gücünü Intel Core i7-8750H işlemcisinden alan yeni Zephyrus S (GX531), 15.6 inçlik Full HD IPS ekranla birlikte geliyor. En kalın noktası 1,57 cm seviyesinde olan cihaz, selefinden yüzde 12 daha ince. GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) ve GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5) olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneğiyle satışa sunulan bilgisayar, oyun tutkunları için biçilmiş kaftan. USB-A (bildiğimiz USB), USB-C, HDMI ve 3.5 mm kulaklık girişleri bulunan Zephyrus S'in bağlanılabilirlik noktasında hiçbir eksiği bulunmuyor.

Oldukça karmaşık üretim süreçlerine sahip metal bir kasası bulunan Zephyrus S, aynı zamanda oldukça ince çerçevelerle geliyor. Asus, 15.6 inçlik bir bilgisayarı ince çerçeveler sayesinde 14.2 inçlik boyuta kadar düşürdüğünü söylüyor. Eylül ayında satışa çıkacak olan cihazın fiyatlandırması hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.