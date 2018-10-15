Geçtiğimiz hafta duyurduğu etkinlikle bir anda herkesi şaşırtan ASUS'un 2 farklı Zenfone ile karşımıza çıkacağı belli oldu.

Tayvanlı devasa teknoloji firması ASUS, 17 Ekim'de gerçekleştireceği etkinlikte daha önce karşımıza çıkmayan 2 farklı akıllı telefon duyurusu gerçekleştireceğini resmen ilan etti. Twitter sayfasından bir görselle müjdeyi veren ASUS, telefonlardan birinin tüm dünya için ilk defa görücüye çıkacağını da ekledi.

"ASUS olarak, Hindistan pazarına yaraşır ve sürekli yenilik kazandıran ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. 17 Ekim'de yapılacak olan canlı yayında bizlerle olun ve Hindistan pazarı için 2 yeni telefon duyurumuza tanıklık edin. Bu telefonlardan biri küresel olarak da ilk kez karşılaşacağınız bir telefon. Daha fazlası için burayı takip etmeye devam edin."

ASUS her ne kadar telefonların ne olduğunu açıklamasa da tahminler ASUS Zenfone Max Pro'nun bir varyantı ile Lite versiyonunun tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte ASUS'un son dönemdeki politikasına devam ederek cihazı Hindistan'ın en büyük akıllı telefon satış sitesi olan Flipkart üzerinden satışa sunacağı belirtildi.

Atılan tweet'te belirtildiği üzere cihazın resmi tanıtımı canlı yayında yapılacak. Yayının gerçekleşeceği platformlar duyurulduğunda ve telefonların resmi duyurusu geldiğinde detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.