Yeni grafik kartları, dizüstü bilgisayarları ve oyuncu monitörleri başta olmak üzere yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı.

Gamescom’un hızlı markalarından biri olan Asus Republic of Gamers (ROG), NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ve 2080 GPU’larını kullanan ROG Strix, ASUS Dual ve ASUS Turbo adlı üç yeni grafik kartını tanıttı. Şirket ayrıca yeni Zephyrus S, ROG Strix SCAR II ve ASUS TUF Gaming FX505 ve FX705 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı.

Şirket ayrıca ROG Swift PG65UQ ve PG27UQ 4K HDR oyuncu monitörlerini, ROG Ryujin ve Ryuo AIO işlemci soğutucularını, ROG Thor 1200W Platinum güç kaynağını, ROG Rapture GT-AX11000 tri-band 802.11ax yönlendiriciyi, ROG Delta oyuncu kulaklığını, ROG Gladius II kablosuz oyuncu faresini ve ROG Balteus Qi kablosuz oyuncu fare pedini de duyurdu.

Yeni ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti ve 2080 grafik kartları, Axial-tech fanlar ile soğutuluyor. Fan göbeğinin boyutu, daha uzun bıçakları mümkün kılacak şekilde genişletildi. Böylece daha az güçlü daha fazla soğutma gerçekleştirilebilecek. Auto-Extreme Teknolojisi teknolojisi ile üretilen grafik kartları, şirketin en güçlü ürünleri olacak.

Şirketin yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Zephyrus S, Intel Core i7 8750H işlemciden güç alıyor ve NVIDIA GeForce GTX 1070 grafik kartına sahip. Strix SCAR II ise 144Hz yenileme hızına sahip 17.3 inçlik bir ekrana sahip. TUF oyuncu bilgisayarları ise FX505 ve FX705 model numaralı NanoEdge FHD IPS 15 ve 17 inçlik iki farklı ekrana sahip. Asus’un yeni oyuncu ekipmanlarının fiyatları ve ürün detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Hangi ürünlerin Türkiye’de satışa çıkacağı ise yine önümüzdeki günlerde belli olacak.